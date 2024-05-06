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Лідер демократів у Конгресі: США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"

Лідер демократів у Конгресі: США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"

Київ • УНН

 • 27931 перегляди

Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США, попередив, що Америці «доведеться втрутитися в конфлікт» зі своїми військовими, якщо Україна «впаде» у війні із росією, оскільки володимир путін прагне відтворити Радянський Союз і загрожуватиме союзникам по НАТО.

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш широкій війні. За його словами, Америці "доведеться втрутитися в конфлікт", якщо Україна "впаде".  Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі 

Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт - не просто з нашими грошима, а з нашими військовослужбовцями

- сказав Джеффріс. 

За словами лідера демократів, президент росії володимир путін прагне відтворити Радянський Союз, і таким чином загрожуватиме союзникам по НАТО. 

Як зазначив Джеффріс, путін не зупинився після вторгнення в сусідню Грузію, так само як і захоплення Криму та сходу України. 

"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такої послідовної агресії, що якщо ми дозволимо володимиру путіну досягти успіху в Україні, то він зупиниться лише на Україні? Звичайно, ні", - сказав Джеффріс.

Джеффріс також звинуватив у затримці допомоги  Україні "пропутінську фракцію" в Республіканській партії.

"У Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки", - сказав Джеффріс.

Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський03.05.24, 18:24 • 30365 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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