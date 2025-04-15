Хакім Джефріс

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.
Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа на 2% в загальнонаціональному опитуванні після виходу Байдена з гонки. 56% виборців вважають, що Гарріс здатна впоратися з викликами.
Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.
Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.
росія планує провести тактичні навчання з використанням ядерної зброї у відповідь на заяви Заходу про можливе введення військ в Україну.
Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США, попередив, що Америці «доведеться втрутитися в конфлікт» зі своїми військовими, якщо Україна «впаде» у війні із росією, оскільки володимир путін прагне відтворити Радянський Союз і загрожуватиме союзникам по НАТО.
Стефанчук зустрівся з польськими депутатами, щоб обговорити військову підтримку, Формулу миру Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО та післявоєнне відновлення.
Президент Зеленський обговорив з лідером меншості в Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України системами Patriot і запросив його відвідати Україну.
Президент Зеленський обговорив з президентом Байденом повітряний терор росії з використанням ракет та атаку на харківську телевежу, пакет допомоги США після схвалення Палатою представників, а також плани щодо двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до Мирного саміту.
Під час свого візиту до США прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив розблокування військової та фінансової допомоги, американські інвестиції в українську економіку та використання заморожених російських активів.
Очікується, що довгоочікуваний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів США буде прийнятий Конгресом за підтримки демократів Палати представників, незважаючи на опозицію з боку деяких ультраконсервативних республіканців.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Конгресу США, особливо лідеру демократів Хакіму Джеффрісу, за вирішальну двопартійну підтримку та внесок у зміцнення України шляхом надання 22,9 млрд доларів фінансової допомоги та понад 45 млрд доларів військової допомоги.
Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю, схвалений Сенатом.
Спікер Палати представників Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю, стикаючись з тиском з боку республіканців і демократів.
Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.
Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.
За повідомленнями, росія розробляє ядерну зброю для націлювання на американські супутники, що викликає занепокоєння серед американських чиновників. Але, згідно з джерелами, зброя не була введена в експлуатацію.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що громадськості не варто хвилюватися після того, як конгресмен закликав Байдена розсекретити інформацію про засекречену загрозу національній безпеці.
Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи.