Хакім Джефріс

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21710 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141870 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130775 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77000 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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На Мінфін США подали до суду через доступ DOGE Маска до конфіденційних даних

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.

Новини Світу • 4 лютого, 08:06 • 25766 перегляди

У Сенаті та Палаті представників США анонсували на сьогодні двопартійні зустрічі з Зеленським

Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.

Політика • 26 вересня, 08:50 • 72833 перегляди

Після виходу Байдена з передвиборчих перегонів, Гарріс випереджає Трампа - Reuters

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа на 2% в загальнонаціональному опитуванні після виходу Байдена з гонки. 56% виборців вважають, що Гарріс здатна впоратися з викликами.

Новини Світу • 23 липня, 19:23 • 22277 перегляди

Лідери демократів у Конгресі підтримали кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах

Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.

Новини Світу • 23 липня, 18:41 • 21446 перегляди

Донори-демократи починають мобілізовуватися для збору грошей для Гарріс на випадок виходу Байдена з перегонів - Politico

Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.

Новини Світу • 20 липня, 12:27 • 25048 перегляди

У кремлі заявили, що ядерні навчання рф є відповіддю на заяви Заходу щодо введення військ в Україну

росія планує провести тактичні навчання з використанням ядерної зброї у відповідь на заяви Заходу про можливе введення військ в Україну.

Війна • 6 травня, 10:29 • 23530 перегляди

Лідер демократів у Конгресі: США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"

Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США, попередив, що Америці «доведеться втрутитися в конфлікт» зі своїми військовими, якщо Україна «впаде» у війні із росією, оскільки володимир путін прагне відтворити Радянський Союз і загрожуватиме союзникам по НАТО.

Війна • 6 травня, 06:09 • 27935 перегляди

Стефанчук зустрівся з польськими депутатами: обговорили військову підтримку, Формулу миру та шлях України до ЄС і НАТО

Стефанчук зустрівся з польськими депутатами, щоб обговорити військову підтримку, Формулу миру Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО та післявоєнне відновлення.

Політика • 29 квітня, 11:27 • 19768 перегляди

Зеленський зідзвонився із лідером меншості в Палаті представників США: розповів про нагальну потребу у системах Patriot

Президент Зеленський обговорив з лідером меншості в Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України системами Patriot і запросив його відвідати Україну.

Війна • 28 квітня, 14:16 • 21671 перегляди

Пакет допомоги Україні та російський повітряний терор тисячами ракет: Зеленський поговорив із Байденом

Президент Зеленський обговорив з президентом Байденом повітряний терор росії з використанням ракет та атаку на харківську телевежу, пакет допомоги США після схвалення Палатою представників, а також плани щодо двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до Мирного саміту.

Війна • 22 квітня, 17:00 • 38314 перегляди

Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

Під час свого візиту до США прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив розблокування військової та фінансової допомоги, американські інвестиції в українську економіку та використання заморожених російських активів.

Війна • 19 квітня, 00:57 • 50114 перегляди

Конгрес США проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю у суботу, пакет підтримають демократи - Bloomberg

Очікується, що довгоочікуваний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів США буде прийнятий Конгресом за підтримки демократів Палати представників, незважаючи на опозицію з боку деяких ультраконсервативних республіканців.

Війна • 18 квітня, 15:54 • 78811 перегляди

Шмигаль подякував Конгресу США за військову допомогу та наголосив за важливості двопартійної підтримки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Конгресу США, особливо лідеру демократів Хакіму Джеффрісу, за вирішальну двопартійну підтримку та внесок у зміцнення України шляхом надання 22,9 млрд доларів фінансової допомоги та понад 45 млрд доларів військової допомоги.

Війна • 17 квітня, 19:18 • 64009 перегляди

Байден заявив про "термінову необхідність" ухвалення Конгресом пакету допомоги Ізраїлю та Україні

Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю, схвалений Сенатом.

Війна • 15 квітня, 09:49 • 19043 перегляди

Спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо просування надання допомоги Україні - конгресмен

Спікер Палати представників Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю, стикаючись з тиском з боку республіканців і демократів.

Війна • 12 квітня, 11:08 • 21081 перегляди

У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.

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У вівторок Байден прийме лідерів Конгресу для переговорів про витрати та фінансування України

Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.

Політика • 26 лютого, 01:45 • 34451 перегляди

Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ

За повідомленнями, росія розробляє ядерну зброю для націлювання на американські супутники, що викликає занепокоєння серед американських чиновників. Але, згідно з джерелами, зброя не була введена в експлуатацію.

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Спікер Джонсон відреагував на заяви про "національну загрозу для США"

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що громадськості не варто хвилюватися після того, як конгресмен закликав Байдена розсекретити інформацію про засекречену загрозу національній безпеці.

Політика • 14 лютого, 20:43 • 30029 перегляди

Генсек НАТО та керівництво Конгресу США провели переговори, де піднімали тему України та інші ключові питання безпеки

Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи.

Новини Світу • 31 січня, 11:30 • 22430 перегляди