Хакім Джефріс

Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ

За повідомленнями, росія розробляє ядерну зброю для націлювання на американські супутники, що викликає занепокоєння серед американських чиновників. Але, згідно з джерелами, зброя не була введена в експлуатацію.