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Демократи США націлились на імпічмент міністра оборони Гегсета - Bloomberg

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Лідер демократів Хакім Джеффріс заявив, що партія розгляне резолюцію про імпічмент Піта Гегсета 10 листопада. Він звинуватив його у зловживанні повноваженнями.

Демократи США націлились на імпічмент міністра оборони Гегсета - Bloomberg

Лідер Демократичної партії США у Палаті представників Хакім Джеффріс повідомив, що партія розгляне резолюцію про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Демократична партія розглядатиме резолюцію вже 10 листопада.

"Так званий міністр оборони зловжив своїми повноваженнями, підірвав нашу національну безпеку та спровокував цю безрозсудну й дорогу війну за власним вибором в Ірані, що призвело до стрімкого зростання цін для американського народу та зробило країну менш безпечною

- підкреслив Джеффріс.

Видання вказує, що зусилля щодо усунення керівника Пентагону набрали обертів після проміжних виборів у США, оскільки війна з Іраном, яку відстоював Гегсет, значною мірою стала причиною поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити дії демократів щодо "погроз багатьом людям" імпічментом та іншими формами покарання.

Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони04.11.26, 22:39 • 10518 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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