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Демократы США нацелились на импичмент министра обороны Хегсета — Bloomberg

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Лидер демократов Хаким Джеффрис заявил, что партия рассмотрит резолюцию об импичменте Питу Хегсету 10 ноября. Он обвинил его в злоупотреблении полномочиями.

Демократы США нацелились на импичмент министра обороны Хегсета — Bloomberg

Лидер Демократической партии США в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщил, что партия рассмотрит резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Демократическая партия рассмотрит резолюцию уже 10 ноября.

"Так называемый министр обороны злоупотребил своими полномочиями, подорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну по собственному выбору в Иране, что привело к стремительному росту цен для американского народа и сделало страну менее безопасной

- подчеркнул Джеффрис.

Издание указывает, что усилия по отстранению главы Пентагона набрали обороты после промежуточных выборов в США, поскольку война с Ираном, которую отстаивал Хегсет, в значительной степени стала причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции проверить действия демократов в связи с "угрозами многим людям" импичментом и другими формами наказания.

Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны04.11.26, 22:39 • 10518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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