Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп также заявил, что не рассматривает возможность замены Пита Хегсета на посту министра обороны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"На мой взгляд, он (Хегсет — ред.) прекрасно справляется со своей работой", — отметил президент США.

Это прозвучало на фоне сообщений о том, что Марша Блэкберн может назначить Хегсета на оставшийся срок своего пребывания в Сенате США от штата Теннесси — после того, как она победила на выборах губернатора.

"Собственно, думаю, что если бы он на это пошел, то стал бы очень популярным. Но я об этом совершенно ничего не слышал", — добавил президент США.

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Напомним

Как сообщал CBS News со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп спрашивал своих советников, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своем посту после поражений республиканцев на промежуточных выборах.