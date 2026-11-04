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Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Пит Хегсет отлично справляется с работой и не рассматривает его замену. Ранее СМИ писали о возможной отставке.

Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп также заявил, что не рассматривает возможность замены Пита Хегсета на посту министра обороны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"На мой взгляд, он (Хегсет — ред.) прекрасно справляется со своей работой", — отметил президент США.

Это прозвучало на фоне сообщений о том, что Марша Блэкберн может назначить Хегсета на оставшийся срок своего пребывания в Сенате США от штата Теннесси — после того, как она победила на выборах губернатора.

"Собственно, думаю, что если бы он на это пошел, то стал бы очень популярным. Но я об этом совершенно ничего не слышал", — добавил президент США.

Вэнс обвинил войну с Ираном в «потере Конгреса» республиканцами — что предвещают эти заявления04.11.26, 20:00 • 2540 просмотров

Напомним

Как сообщал CBS News со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп спрашивал своих советников, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своем посту после поражений республиканцев на промежуточных выборах. 

Антонина Туманова

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