Трамп розглядає заміну Гегсета після поразки республіканців на виборах - ЗМІ

Піт Гегсет і Дональд Трамп. Фото: EPA/ WILL OLIVER

Президент США Дональд Трамп запитував своїх радників, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після поразок республіканців на проміжних виборах. Про це пише CBS News з посиланням на джерела, передає УНН.

Президент Трамп запитував своїх радників як особисто, так і по телефону, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після катастрофічних поразок республіканців - пише видання.

Деякі помічники Білого дому прогнозують, що частина провини за поразку Республіканської партії на проміжних виборах ляже на адмірала Бреда Купера, голову Центрального командування США, та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, які обоє відіграли значну роль у формуванні стратегії щодо війни з Іраном.

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Проте інші джерела зазначають, що президент ще не прийняв рішення про заміну Гегсета. Ще до виборів демократи вже намагалися ініціювати імпічмент Гегсета, і ймовірність таких спроб може зрости, оскільки демократи мають значну більшість в обох палатах.

Одне джерело повідомило CBS News, що губернатор Флориди від Республіканської партії Рон ДеСантіс розглядається як можливий кандидат на заміну Гегсету.

На прохання прокоментувати повідомлення щодо майбутнього Хегсета на посаді міністра оборони речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп "повністю довіряє міністру Гегсету".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що застосовуватиме право вето, якщо Демократична партія відмовиться від співпраці.