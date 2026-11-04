Трамп рассматривает замену Хегсета после поражения республиканцев на выборах — СМИ

Пит Хегсет и Дональд Трамп. Фото: EPA/ WILL OLIVER

Президент США Дональд Трамп спрашивал своих советников, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности после поражений республиканцев на промежуточных выборах. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент Трамп спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности после катастрофических поражений республиканцев - пишет издание.

Некоторые помощники Белого дома прогнозируют, что часть вины за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах ляжет на адмирала Брэда Купера, главу Центрального командования США, и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые оба сыграли значительную роль в формировании стратегии в отношении войны с Ираном.

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Однако другие источники отмечают, что президент еще не принял решения о замене Хегсета. Еще до выборов демократы уже пытались инициировать импичмент Хегсету, и вероятность таких попыток может возрасти, поскольку демократы имеют значительное большинство в обеих палатах.

Один источник сообщил CBS News, что губернатор Флориды от Республиканской партии Рон Десантис рассматривается как возможный кандидат на замену Хегсету.

На просьбу прокомментировать сообщения относительно будущего Хегсета на должности министра обороны пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп "полностью доверяет министру Хегсету".

Напомним

Президент США Дональд Трамп поздравил демократов с победами на промежуточных выборах в Конгресс и заявил о готовности сотрудничать с ними. В то же время он предупредил, что будет применять право вето, если Демократическая партия откажется от сотрудничества.