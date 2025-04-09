Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Компания Disney и губернатор Флориды Рон ДеСантис заключили мировое соглашение о прекращении судебной тяжбы за контроль над специальным районом, в который входит Мир Уолта Диснея, что открывает новую главу конструктивного взаимодействия между компанией и штатом.