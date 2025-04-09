Рон ДеСантис

Дональд Трамп планирует назначить миллиардера Стивена Файнберга вторым лицом в Пентагоне. На должность заместителя по вопросам политики избран Элбридж Колби, известный жесткой позицией по Китаю.
Дональд Трамп заявил о поддержке Пита Гегсета на пост министра обороны США, несмотря на скандалы вокруг его кандидатуры. Трамп похвалил образование и военный опыт Гегсета.
Дональд Трамп назначил технологического инвестора Дэвида Сакса ответственным за политику США в области ИИ и криптовалют. Сакс также возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.
Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Гегсета на должность министра обороны США. Причиной возможной замены стали обвинения относительно личной жизни Гегсета и сомнения в его утверждении Сенатом.
Советники Трампа собрались во Флориде для планирования переходного периода и отбора кандидатов на высшие должности. Среди потенциальных претендентов - Марко Рубио, Рик Гренелл, Том Коттон и другие влиятельные республиканцы.
Meta заблокировала Instagram и threads аккаунты, которые отслеживали полеты частных самолетов Цукерберга, Маска и других знаменитостей. Компания объяснила это нарушением политики конфиденциальности и риском физического ущерба.
Ураган «Милтон» категории 3 прошел через Центральную Флориду, вызвав значительные разрушения. Более 3,3 млн потребителей остались без электричества, зафиксированы жертвы от торнадо.
Ураган «Милтон» прошел по центральной Флориде, вызвав смертоносные торнадо и оставив без электричества почти 2 млн потребителей. Шторм вызвал разрушения домов и затопления, ожидается его выход в Атлантику.
Ураган «Хелен» обрушился на Флориду, вызвав массовые отключения и рекордные штормовые нагоны. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, перемещаясь дальше по суше
В результате тропического шторма 'Дебби' на побережье южных штатов США погибли шесть человек. Ожидаются катастрофические наводнения во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине.
Ураган "Дебби" достиг побережья Флориды, оставив без света более 250 тысяч потребителей. Ожидаются катастрофические наводнения и рекордные осадки на юго-востоке США, объявлено чрезвычайное положение.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о планах ограничить использование смартфонов учениками во время школьных занятий, ссылаясь на риски для психического здоровья, связанные с социальными сетями, и намерен сотрудничать с законодательным органом по этой инициативе.
Компания Disney и губернатор Флориды Рон ДеСантис заключили мировое соглашение о прекращении судебной тяжбы за контроль над специальным районом, в который входит Мир Уолта Диснея, что открывает новую главу конструктивного взаимодействия между компанией и штатом.
Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.