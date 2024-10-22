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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Meta приостановила работу аккаунтов, которые отслеживали частные самолеты знаменитостей

Meta приостановила работу аккаунтов, которые отслеживали частные самолеты знаменитостей

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 10:51  •  6500 просмотра

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Meta заблокировала Instagram и threads аккаунты, которые отслеживали полеты частных самолетов Цукерберга, Маска и других знаменитостей. Компания объяснила это нарушением политики конфиденциальности и риском физического ущерба.

Аккаунты в Instagram и Threads, отслеживающие частные самолеты знаменитостей, в том числе Марка Цукерберга, Илона Маска, Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Кайли Дженнер, были приостановлены в понедельник. Мета сообщила TechCrunch, что эти аккаунты нарушили ее политику конфиденциальности, ссылаясь на "риск физического вреда" в отношении этих лиц, передает УНН.

Как стало известно, большинство этих аккаунтов принадлежало студенту колледжа из Флориды Джеку Суини. 

Ссылки на аккаунты Instagram / Threads, которые отслеживают перелеты бывшего президента Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и других знаменитостей, в понедельник вечером выдавали сообщение об ошибке: "ссылка, по которой вы перешли, может быть неработающей, или страница могла быть удалена".

Отмечается, что аккаунт Суини, отслеживавший самолет Тейлор Свифт, был отключен в пятницу.

Суини написал из своего личного аккаунта, что" сегодня будто 15 декабря 2022 года", имея в виду время, когда Илон Маск навсегда удалил свой аккаунт @ElonJet из Twitter.

В мае президент США Джо Байден подписал законопроект, который позволяет владельцам частных самолетов анонимизировать свою регистрационную информацию. Одна, по словам Суини, отследить высокопоставленных лиц по-прежнему легко, в том числе с помощью подсказок других "энтузиастов слежения за полетами", пишет TechCrunch.

Meta запрещает RT и другие российские государственные СМИ на своих платформах17 сентября 2024, 03:05 • 33340 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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