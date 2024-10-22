Meta приостановила работу аккаунтов, которые отслеживали частные самолеты знаменитостей
Киев • УНН
Meta заблокировала Instagram и threads аккаунты, которые отслеживали полеты частных самолетов Цукерберга, Маска и других знаменитостей. Компания объяснила это нарушением политики конфиденциальности и риском физического ущерба.
Аккаунты в Instagram и Threads, отслеживающие частные самолеты знаменитостей, в том числе Марка Цукерберга, Илона Маска, Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Кайли Дженнер, были приостановлены в понедельник. Мета сообщила TechCrunch, что эти аккаунты нарушили ее политику конфиденциальности, ссылаясь на "риск физического вреда" в отношении этих лиц, передает УНН.
Как стало известно, большинство этих аккаунтов принадлежало студенту колледжа из Флориды Джеку Суини.
Ссылки на аккаунты Instagram / Threads, которые отслеживают перелеты бывшего президента Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и других знаменитостей, в понедельник вечером выдавали сообщение об ошибке: "ссылка, по которой вы перешли, может быть неработающей, или страница могла быть удалена".
Отмечается, что аккаунт Суини, отслеживавший самолет Тейлор Свифт, был отключен в пятницу.
Суини написал из своего личного аккаунта, что" сегодня будто 15 декабря 2022 года", имея в виду время, когда Илон Маск навсегда удалил свой аккаунт @ElonJet из Twitter.
В мае президент США Джо Байден подписал законопроект, который позволяет владельцам частных самолетов анонимизировать свою регистрационную информацию. Одна, по словам Суини, отследить высокопоставленных лиц по-прежнему легко, в том числе с помощью подсказок других "энтузиастов слежения за полетами", пишет TechCrunch.
Meta запрещает RT и другие российские государственные СМИ на своих платформах17 сентября 2024, 03:05 • 33340 просмотров