Meta запрещает RT и другие российские государственные СМИ на своих платформах
Киев • УНН
Meta объявила о запрете деятельности RT и других российских государственных СМИ на своих платформах из-за «обманчивой тактики». Запрет вступит в силу в ближайшие дни на Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.
Компания Meta заявила, что запрещает деятельность телекомпании RT (Russia Today) и других российских государственных СМИ на своих платформах. Об этом информирует Reuters, передает УНН.
Детали
В качестве причины запрета Meta указывает то, что российские СМИ «использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в Интернете».
«После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. «Россия Сегодня«, RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством», - говорится заявлении компании.
Указано, что запрет вступит в силу «в ближайшие дни» и будет распространяться на Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.
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