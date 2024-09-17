Meta запрещает RT и другие российские государственные СМИ на своих платформах

Компания Meta заявила, что запрещает деятельность телекомпании RT (Russia Today) и других российских государственных СМИ на своих платформах. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Детали

В качестве причины запрета Meta указывает то, что российские СМИ «использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в Интернете».

«После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. «Россия Сегодня«, RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством», - говорится заявлении компании.

Указано, что запрет вступит в силу «в ближайшие дни» и будет распространяться на Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

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