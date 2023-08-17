Призывал убивать украинских детей: будут судить экс-директора russia today
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение за призывы к убийству украинских детей на экс-директора russia today антона кузнецова-красовского, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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В эфире своей авторской программы антон кузнецов-красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Эти высказывания были показаны на russia today, YouTube-канале пропагандиста и его Телеграм-канале, которые имеют несколько сотен тысяч подписчиков.
Отмечается, что высказывания обвиняемого настраивают российскую аудиторию против украинцев и призывают физически уничтожить украинский народ.
Также экспертиза установила, что высказывания экс-директора являются публичными призывами к геноциду украинцев.
Дополнение
Ранее, 18 июля Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора russia today антона кузнецова-красовского, который призывал к геноциду украинцев. В своем недавнем эфире он публично призвал топить и сжигать украинских детей.
Напомним
В феврале 2023 года Кузнецова-красовского было приговорено к 5 годам заключения с конфискацией имущества за оправдание преступлений рашистов и призывов к геноциду украинского народа.