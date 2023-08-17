Цитата

В эфире своей авторской программы антон кузнецов-красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Эти высказывания были показаны на russia today, YouTube-канале пропагандиста и его Телеграм-канале, которые имеют несколько сотен тысяч подписчиков.

Отмечается, что высказывания обвиняемого настраивают российскую аудиторию против украинцев и призывают физически уничтожить украинский народ.

Также экспертиза установила, что высказывания экс-директора являются публичными призывами к геноциду украинцев.

Дополнение

Ранее, 18 июля Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора russia today антона кузнецова-красовского, который призывал к геноциду украинцев. В своем недавнем эфире он публично призвал топить и сжигать украинских детей.

Напомним

В феврале 2023 года Кузнецова-красовского было приговорено к 5 годам заключения с конфискацией имущества за оправдание преступлений рашистов и призывов к геноциду украинского народа.