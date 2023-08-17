Закликав вбивати українських дітей : судитимуть ексдиректора russia today
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувачувальний акт за заклики до вбивства українських дітей на ексдиректора russia today антона кузнєцова-красовського, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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В ефірі своєї авторської програми антон кузнєцов-красовський закликав топити і спалювати українських дітей. Ці висловлювання були показані на russia today, YouTube-каналі пропагандиста та його Телеграм-каналі, які мають декілька сотень тисяч підписників.
Зазначається, що висловлювання обвинуваченого налаштовують російську аудиторію проти українців та закликають фізично знищити український народ.
Також експертиза встановила, що висловлювання ексдиректора є публічними закликами до геноциду українців.
Доповнення
Раніше, 18 липня Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора russia today антона кузнєцова-красовського, який закликав до геноциду українців. У своєму нещодавньому ефірі він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.
Нагадаємо
У лютому 2023 року кузнєцова-красовського було засуджено до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за виправдовування злочинів рашистів та закликів до геноциду українського народу.