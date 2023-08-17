Цитата

В ефірі своєї авторської програми антон кузнєцов-красовський закликав топити і спалювати українських дітей. Ці висловлювання були показані на russia today, YouTube-каналі пропагандиста та його Телеграм-каналі, які мають декілька сотень тисяч підписників.

Зазначається, що висловлювання обвинуваченого налаштовують російську аудиторію проти українців та закликають фізично знищити український народ.

Також експертиза встановила, що висловлювання ексдиректора є публічними закликами до геноциду українців.

Доповнення

Раніше, 18 липня Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора russia today антона кузнєцова-красовського, який закликав до геноциду українців. У своєму нещодавньому ефірі він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Нагадаємо

У лютому 2023 року кузнєцова-красовського було засуджено до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за виправдовування злочинів рашистів та закликів до геноциду українського народу.