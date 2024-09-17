Meta забороняє RT та інші російські державні ЗМІ на своїх платформах
Київ • УНН
Meta оголосила про заборону діяльності RT та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах через "оманливу тактику". Заборона набуде чинності найближчими днями на Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.
Компанія Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах. Про це інформує Reuters, передає УНН.
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Як причину заборони Meta вказує те, що російські ЗМІ "використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті".
"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням", - йдеться заяві компанії.
Зазначено, що заборона набуде чинності "найближчими днями" та поширюватиметься на Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.
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