Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей
Київ • УНН
Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.
Акаунти Instagram і Threads, які відстежують приватні літаки знаменитостей, серед яких Марк Цукерберг, Ілон Маск, Кім Кардашян, Білл Гейтс, Джефф Безос і Кайлі Дженнер, були призупинені в понеділок. Мета повідомила TechCrunch, що ці акаунти порушили її політику конфіденційності, посилаючись на "ризик фізичної шкоди" щодо цих осіб, передає УНН.
Як стало відомо, більшість цих акаунтів належала студенту коледжу із Флориди Джеку Суїні.
Посилання на акаунти Instagram/Threads, які відстежують перельоти колишнього президента Дональда Трампа, губернатора Флориди Рона ДеСантіса та інших знаменитостей, в понеділок увечері видавали повідомлення про помилку: "Посилання, за яким ви перейшли, може бути непрацюючим, або сторінка могла бути видалена".
Зазначається, що акаунт Суїні, який відстежував літак Тейлор Свіфт, був відключений у п'ятницю.
Суїні написав зі свого особистого акаунта, що "сьогодні ніби 15 грудня 2022 року", маючи на увазі час, коли Ілон Маск назавжди видалив свій акаунт @ElonJet з Twitter.
У травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який дозволяє власникам приватних літаків анонімізувати свою реєстраційну інформацію. Однак, за словами Суїні, відстежити високопоставлених осіб, як і раніше, легко, в тому числі за допомогою підказок інших "ентузіастів стеження за польотами", пише TechCrunch.
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