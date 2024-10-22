Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2896 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12709 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29296 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45848 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81128 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66356 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78618 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93836 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87335 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178185 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16150 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24028 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10947 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9184 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7968 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29298 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178186 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334304 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267929 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45849 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18176 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23301 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28988 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей

Київ • УНН

 • 16436 перегляди

Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.

Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей

Акаунти Instagram і Threads, які відстежують приватні літаки знаменитостей, серед яких Марк Цукерберг, Ілон Маск, Кім Кардашян, Білл Гейтс, Джефф Безос і Кайлі Дженнер, були призупинені в понеділок. Мета повідомила TechCrunch, що ці акаунти порушили її політику конфіденційності, посилаючись на "ризик фізичної шкоди" щодо цих осіб, передає УНН.

Як стало відомо, більшість цих акаунтів належала студенту коледжу із Флориди Джеку Суїні. 

Посилання на акаунти Instagram/Threads, які відстежують перельоти колишнього президента Дональда Трампа, губернатора Флориди Рона ДеСантіса та інших знаменитостей, в понеділок увечері видавали повідомлення про помилку: "Посилання, за яким ви перейшли, може бути непрацюючим, або сторінка могла бути видалена".

Зазначається, що акаунт Суїні, який відстежував літак Тейлор Свіфт, був відключений у п'ятницю.

Суїні написав зі свого особистого акаунта, що "сьогодні ніби 15 грудня 2022 року", маючи на увазі час, коли Ілон Маск назавжди видалив свій акаунт @ElonJet з Twitter.

У травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який дозволяє власникам приватних літаків анонімізувати свою реєстраційну інформацію. Однак, за словами Суїні, відстежити високопоставлених осіб, як і раніше, легко, в тому числі за допомогою підказок інших "ентузіастів стеження за польотами", пише TechCrunch.

Meta забороняє RT та інші російські державні ЗМІ на своїх платформах17.09.24, 06:05 • 33843 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини СвітуТехнології
Марк Цукерберг
Білл Гейтс
Рон ДеСантіс
Джефф Безос
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джо Байден
Флорида
Twitter
Instagram
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58