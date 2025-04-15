Рон ДеСантіс

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23579 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148162 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134358 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131165 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132009 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194965 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77264 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164384 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Трамп визначився з кандидатурами заступників глави Пентагону

Дональд Трамп планує призначити мільярдера Стівена Файнберга другою особою в Пентагоні. На посаду заступника з питань політики обрано Елбріджа Колбі, відомого жорсткою позицією щодо Китаю.

Новини Світу • 23 грудня, 02:02 • 22108 перегляди

Трамп підтримав Гегсета на посаду глави Пентагону після публікацій ЗМІ

Дональд Трамп заявив про підтримку Піта Гегсета на посаду міністра оборони США, незважаючи на скандали навколо його кандидатури. Трамп високо оцінив освіту та військовий досвід Гегсета.

Новини Світу • 6 грудня, 20:10 • 24099 перегляди

Трамп назвав, Девіда Сакса відповідальним за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Дональд Трамп призначив технологічного інвестора Девіда Сакса відповідальним за політику США у сфері ШІ та криптовалют. Сакс також очолить Президентську раду радників з науки та технологій.

Новини Світу • 6 грудня, 04:24 • 20385 перегляди

Новообраний президент США Трамп може змінити кандидатуру на посаду очільника Пентагону - ЗМІ

Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Причиною можливої заміни стали звинувачення щодо особистого життя Гегсета та сумніви у його затвердженні Сенатом.

Новини Світу • 4 грудня, 19:15 • 32588 перегляди

Трамп розпочав відбір кандидатів на ключові посади в майбутній адміністрації: стали відомі імена

Радники Трампа зібралися у Флориді для планування перехідного періоду та відбору кандидатів на вищі посади. Серед потенційних претендентів - Марко Рубіо, Рік Гренелл, Том Коттон та інші впливові республіканці.

Новини Світу • 7 листопада, 16:13 • 16046 перегляди

Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей

Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.

Новини Світу • 22 жовтня, 10:51 • 16436 перегляди

Ураган "Мілтон" пройшов через Флориду, залишивши 4 жертви. Байден зідзвонився з губернатором ураженого штату

Ураган "Мілтон" категорії 3 пройшов через Центральну Флориду, спричинивши значні руйнування. Понад 3,3 млн споживачів залишилися без електрики, зафіксовано жертви від торнадо.

Новини Світу • 10 жовтня, 14:14 • 15584 перегляди

Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики

Ураган "Мілтон" пройшов центральною Флоридою, викликавши смертоносні торнадо та залишивши без електрики майже 2 млн споживачів. Шторм спричинив руйнування будинків і затоплення, очікується його вихід в Атлантику.

Новини Світу • 10 жовтня, 05:40 • 12894 перегляди

Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді

Ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші

Новини Світу • 27 вересня, 11:50 • 14589 перегляди

У США жертвами урагану "Деббі" стали шестеро людей

Внаслідок тропічного шторму 'Деббі' на узбережжі південних штатів США загинуло шестеро людей. Очікуються катастрофічні повені у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.

Суспільство • 8 серпня, 00:49 • 25015 перегляди

Ураган "Деббі" обрушився на Флориду, загрожуючи повенями на південному сході США

Ураган 'Деббі' досяг узбережжя Флориди, залишивши без світла понад 250 тисяч споживачів. Очікуються катастрофічні повені та рекордні опади на південному сході США, оголошено надзвичайний стан.

Новини Світу • 5 серпня, 12:59 • 18543 перегляди

У Каліфорнії хочуть обмежити використання смартфонів у школах

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про плани обмежити використання смартфонів учнями під час шкільних занять, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані з соціальними мережами, і має намір співпрацювати з законодавчим органом щодо цієї ініціативи.

Новини Світу • 19 червня, 07:52 • 17573 перегляди

Справа Walt Disney у штаті Флорида: сторони дійшли "мирової угоди" щодо району Діснейленду

Компанія Disney та губернатор Флориди Рон ДеСантіс уклали мирову угоду про припинення судової тяганини за контроль над спеціальним районом, до якого входить Світ Уолта Діснея, що відкриває нову главу конструктивної взаємодії між компанією та штатом.

Економіка • 27 березня, 21:56 • 32558 перегляди

Нацгвардія Флориди вирушає до Техасу для боротьби з нелегальною міграцією

Губернатор Флориди оголосив, що Флорида відправить один батальйон Національної гвардії Флориди до Техасу, щоб допомогти в боротьбі з нелегальною імміграцією, побудувавши загородження і встановивши колючий дріт уздовж кордону.

Політика • 1 лютого, 23:25 • 32369 перегляди

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.

Політика • 30 січня, 14:56 • 29492 перегляди