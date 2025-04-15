Рон ДеСантіс

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.