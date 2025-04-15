Рон ДеСантіс

Дональд Трамп планує призначити мільярдера Стівена Файнберга другою особою в Пентагоні. На посаду заступника з питань політики обрано Елбріджа Колбі, відомого жорсткою позицією щодо Китаю.
Дональд Трамп заявив про підтримку Піта Гегсета на посаду міністра оборони США, незважаючи на скандали навколо його кандидатури. Трамп високо оцінив освіту та військовий досвід Гегсета.
Дональд Трамп призначив технологічного інвестора Девіда Сакса відповідальним за політику США у сфері ШІ та криптовалют. Сакс також очолить Президентську раду радників з науки та технологій.
Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Причиною можливої заміни стали звинувачення щодо особистого життя Гегсета та сумніви у його затвердженні Сенатом.
Радники Трампа зібралися у Флориді для планування перехідного періоду та відбору кандидатів на вищі посади. Серед потенційних претендентів - Марко Рубіо, Рік Гренелл, Том Коттон та інші впливові республіканці.
Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.
Ураган "Мілтон" категорії 3 пройшов через Центральну Флориду, спричинивши значні руйнування. Понад 3,3 млн споживачів залишилися без електрики, зафіксовано жертви від торнадо.
Ураган "Мілтон" пройшов центральною Флоридою, викликавши смертоносні торнадо та залишивши без електрики майже 2 млн споживачів. Шторм спричинив руйнування будинків і затоплення, очікується його вихід в Атлантику.
Ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші
Внаслідок тропічного шторму 'Деббі' на узбережжі південних штатів США загинуло шестеро людей. Очікуються катастрофічні повені у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.
Ураган 'Деббі' досяг узбережжя Флориди, залишивши без світла понад 250 тисяч споживачів. Очікуються катастрофічні повені та рекордні опади на південному сході США, оголошено надзвичайний стан.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про плани обмежити використання смартфонів учнями під час шкільних занять, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані з соціальними мережами, і має намір співпрацювати з законодавчим органом щодо цієї ініціативи.
Компанія Disney та губернатор Флориди Рон ДеСантіс уклали мирову угоду про припинення судової тяганини за контроль над спеціальним районом, до якого входить Світ Уолта Діснея, що відкриває нову главу конструктивної взаємодії між компанією та штатом.
Губернатор Флориди оголосив, що Флорида відправить один батальйон Національної гвардії Флориди до Техасу, щоб допомогти в боротьбі з нелегальною імміграцією, побудувавши загородження і встановивши колючий дріт уздовж кордону.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.