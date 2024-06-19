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У Каліфорнії хочуть обмежити використання смартфонів у школах

Київ • УНН

 • 17573 перегляди

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про плани обмежити використання смартфонів учнями під час шкільних занять, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані з соціальними мережами, і має намір співпрацювати з законодавчим органом щодо цієї ініціативи.

У Каліфорнії хочуть обмежити використання смартфонів у школах

Губернатор штату Каліфорнія у США Гевін Ньюсом оголосив у вівторок, що хоче обмежити використання учнями смартфонів протягом навчального дня, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані із соціальними мережами, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Заява, про яку вперше повідомило видання Politico, була зроблена наступного дня після того, як генеральний хірург США Вівек Мурті закликав Конгрес вимагати попереджувальні написи на платформах соціальних мереж та про їх вплив на молодих людей. Ньюсом заявив, що планує спиратися на закон, який він підписав у 2019 році, який дозволяє шкільним округам обмежувати чи забороняти використання смартфонів учнями під час навчання у школі чи під наглядом шкільного працівника.

"Як підтвердив головний хірург, соціальні мережі завдають шкоди психічному здоров'ю нашої молоді, - заявив губернатор-демократ у своїй заяві. - Я з нетерпінням чекаю на можливість співпрацювати із законодавчим органом з обмеження використання смартфонів протягом навчального дня. Коли діти та підлітки навчаються у школі, вони мають бути зосереджені на навчанні, а не на екранах".

Офіс Ньюсома не надав додаткової інформації щодо цієї пропозиції. Але Асоціація шкільних рад Каліфорнії заявила, що будь-які правила використання смартфонів учнями повинні залишатися на розсуд шкільних округів, а не штату.

"Ми підтримуємо закон, який дає керівникам шкіл можливість ухвалювати політичні рішення на місцевому рівні, які відображають проблеми їхньої спільноти і що необхідно для підтримки їхніх учнів", - заявив представник Трой Флінт.

Рада об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса при цьому у вівторок проголосувала за те, щоб округ розробив політику, яка забороняє учням використовувати мобільні телефони протягом навчального дня, за деякими винятками. Член правління Нік Мелвойн, який працював учителем та регулярно відвідував шкільні містечка, сказав, що його "вразило" те, як "студенти прикуті до своїх мобільних телефонів, мало чим відрізняючись від дорослих".

Доповнення

Заява Ньюсома прозвучала на тлі дебатів, що зростають, по всій країні про те, як впоратися з впливом соціальних мереж та використання смартфонів, особливо на молодих людей. Деякі підлітки пообіцяли триматися подалі від соціальних мереж, щоб покращити своє психічне здоров'я та допомогти собі зосередитися на навчанні та позакласних заходах.

У Флориді губернатор-республіканець Рон Десантіс раніше цього року підписав одну із найсуворіших заборон у країні на використання дітьми соціальних мереж. Раніше цього місяця законодавчі збори штату Нью-Йорк ухвалили законопроект, який дозволить батькам блокувати для своїх дітей отримання постів у соціальних мережах, запропонованих алгоритмом платформи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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