В Калифорнии хотят ограничить использование смартфонов в школах

Губернатор штата Калифорния в США Гэвин Ньюсом объявил во вторник, что хочет ограничить использование учениками смартфонов в течение учебного дня, ссылаясь на риски для психического здоровья, связанные с социальными сетями, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заявление, о котором впервые сообщило издание Politico, было сделано на следующий день после того, как генеральный хирург США Вивек Мурти призвал Конгресс требовать предупредительные надписи на платформах социальных сетей и об их влиянии на молодых людей. Ньюсом заявил, что планирует опираться на закон, который он подписал в 2019 году, который позволяет школьным округам ограничивать или запрещать использование смартфонов учениками во время обучения в школе или под наблюдением школьного работника.

"Как подтвердил главный хирург, социальные сети наносят вред психическому здоровью нашей молодежи, - заявил губернатор-демократ в своем заявлении. - Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с законодательным органом по ограничению использования смартфонов в течение учебного дня. Когда дети и подростки учатся в школе, они должны быть сосредоточены на учебе, а не на экранах".

Офис Ньюсома не предоставил дополнительной информации по этому предложению. Но Ассоциация школьных советов Калифорнии заявила, что любые правила использования смартфонов учениками должны оставаться на усмотрение школьных округов, а не штата.

"Мы поддерживаем закон, который дает руководителям школ возможность принимать политические решения на местном уровне, которые отражают проблемы их сообщества и что необходимо для поддержки их учеников", - заявил представитель Трой Флинт.

Совет объединенного школьного округа Лос-Анджелеса при этом во вторник проголосовал за то, чтобы округ разработал политику, запрещающую ученикам использовать мобильные телефоны в течение учебного дня, за некоторыми исключениями. Член правления Ник Мелвойн, который работал учителем и регулярно посещал школьные городки, сказал, что его "поразило" то, как "студенты прикованы к своим мобильным телефонам, мало чем отличаясь от взрослых".

Дополнение

Заявление Ньюсома прозвучало на фоне растущих дебатов по всей стране о том, как справиться с влиянием социальных сетей и использования смартфонов, особенно на молодых людей. Некоторые подростки пообещали держаться подальше от социальных сетей, чтобы улучшить свое психическое здоровье и помочь себе сосредоточиться на учебе и внеклассных мероприятиях.

Во Флориде губернатор-республиканец Рон Десантис ранее в этом году подписал один из самых строгих запретов в стране на использование детьми социальных сетей. Ранее в этом месяце законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло законопроект, который позволит родителям блокировать для своих детей получение постов в социальных сетях, предложенных алгоритмом платформы.