Гелікоптер, який розбився в річці Гудзон, не мав самописців та відеокамер, що ускладнює розслідування. Він здійснив сім екскурсійних польотів перед катастрофою.
Міленіали діляться спогадами про рецесію 2008 року та дають поради поколінню Z у TikTok. Вони радять ділитися ресурсами, заощаджувати та готувати їжу вдома.
Режисера Карла Еріка Рінша звинуватили у шахрайстві на 11 млн доларів. Він отримав гроші від Netflix на серіал, але жодного епізоду так і не зняв, натомість витратив кошти на розкіш.
Борг Дональда Трампа та співвідповідачів у справі про шахрайство перевищив 500 млн доларів через відсотки. Сума продовжує зростати на 114 тисяч доларів щодня, поки справа перебуває на апеляції.
Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.
Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.
Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.
Невеликий літак розбився на розділовій смузі автомагістралі I-684 в окрузі Вестчестер. На борту перебувало двоє людей, один з них загинув, а аварія спричинила витік авіаційного палива.
Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.
Білку Пінат, зірку соцмереж з десятками тисяч підписників, вилучили у власника та приспали через укус працівника. Тести на сказ виявилися негативними, а департамент розпочав внутрішнє розслідування.
Після перемоги на виборах Трамп зможе закрити федеральні справи проти себе. Однак він не матиме контролю над справами в Нью-Йорку та Джорджії.
Білку Пінат, яка мала 537 тисяч підписників в Instagram, приспали через порушення правил утримання диких тварин. Тварина прожила з господарем 7 років .
Дональд Трамп організував мітинг у Медісон-сквер-гарден проти Камали Гарріс. Захід супроводжувався вульгарними та расистськими коментарями від його соратників.
Федеральний суд у Каліфорнії відхилив пропозицію Meta закрити два позови від понад 30 штатів щодо неправомірної діяльності компанії. Meta тепер зобов'язана відповісти на ці звинувачення в суді.
Дрон зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку. Бійці "Азова" та 49-го батальйону згодом взяли в полон одного з причетних до злочину росіян.
За DeepState, ворог просунувся неподалік Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.
Суд постановив утримувати репера Шона Комбза (Diddy) без права застави до суду у справі про торгівлю людьми. Адвокат планує оскаржити рішення, а прокурори побоюються, що Комбз може перешкоджати справі.
Джанфранко Торрес-Наварро, розшукуваний глава банди "Los Killers", затриманий у штаті Нью-Йорк після незаконного в'їзду до США. Він підозрюється у вбивстві відставного поліцейського в Перу та інших злочинах.
За добу відбулося 92 бойових зіткнення. Найактивніші бої на Покровському напрямку, де ворог 33 рази намагався прорвати оборону, зазнавши значних втрат.
Станом на 16:00 на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найгарячіші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках, де українські захисники стримують спроби ворога прорвати оборону.
Аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на кількох ділянках фронту. Інформація про прикордонні райони тимчасово не оновлюватиметься з міркувань безпеки.
Генштаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень за добу. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де зафіксовано 31 бій. Ворог також завдав ракетних та авіаударів по території України.
Генштаб ЗСУ повідомив про 108 бойових зіткнень за добу. Українські захисники успішно відбивають атаки противника на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
На Південному напрямку ворог використовує лише невеликі піхотні підрозділи без бронетехніки. Спостерігається висока інтенсивність артилерійських обстрілів, авіаударів та використання безпілотників з обох сторін.
За добу відбулося 64 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку (10 локацій) та Торецькому (7 зіткнень поблизу Торецька і Нью-Йорка). Ворог активно застосовує авіацію.
На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, найактивніші бої - на Покровському напрямку. Країна-терорист завдала 42 авіаудари, використала 515 дронів-камікадзе та здійснила 3400 обстрілів позицій ЗСУ.
На фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, де відбулося 34 бої, з яких 27 атак відбито, а 7 ще тривають.
Віцепрезидент США Камала Гарріс проводить співбесіди з 6 потенційними кандидатами на посаду віцепрезидента. Серед них губернатори, сенатор та міністр транспорту, з якими вона зустрічається перед офіційним оголошенням наступного тижня.
На фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші - на Покровському напрямку.
За DeepState, ворог здійснив просування неподалік Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці.