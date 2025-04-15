Нью-Йорк (штат)

Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень за добу. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де зафіксовано 31 бій. Ворог також завдав ракетних та авіаударів по території України.