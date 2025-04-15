Нью-Йорк (штат)

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1618 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27591 перегляди

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Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера Карла Еріка Рінша звинуватили у шахрайстві на 11 млн доларів. Він отримав гроші від Netflix на серіал, але жодного епізоду так і не зняв, натомість витратив кошти на розкіш.

Новини Світу • 19 березня, 09:57 • 117329 перегляди

Трамп стане президентом США з боргом у понад 500 мільйонів доларів - CBS

Борг Дональда Трампа та співвідповідачів у справі про шахрайство перевищив 500 млн доларів через відсотки. Сума продовжує зростати на 114 тисяч доларів щодня, поки справа перебуває на апеляції.

Новини Світу • 17 січня, 05:19 • 35954 перегляди

Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс

Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.

Новини Світу • 10 січня, 16:19 • 33954 перегляди

Трампу відмовили: Верховний суд відхилив прохання про відтермінування вироку

Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.

Новини Світу • 10 січня, 07:58 • 26222 перегляди

За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.

Новини Світу • 3 січня, 23:57 • 27349 перегляди

Одна людина загинула внаслідок аварії невеликого літака на кордоні між Нью-Йорком і Коннектикутом

Невеликий літак розбився на розділовій смузі автомагістралі I-684 в окрузі Вестчестер. На борту перебувало двоє людей, один з них загинув, а аварія спричинила витік авіаційного палива.

Новини Світу • 13 грудня, 08:48 • 16323 перегляди

Останню кримінальну справу спецпрокурора проти Трампа припинили

Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.

Новини Світу • 27 листопада, 06:53 • 14872 перегляди

Після евтаназії у білки Пінат, яка була зіркою соцмереж у США, не виявили сказу

Білку Пінат, зірку соцмереж з десятками тисяч підписників, вилучили у власника та приспали через укус працівника. Тести на сказ виявилися негативними, а департамент розпочав внутрішнє розслідування.

Новини Світу • 13 листопада, 16:13 • 20287 перегляди

Перемога Трампа може зупинити всі кримінальні справи проти нього на 4 роки - ЗМІ

Після перемоги на виборах Трамп зможе закрити федеральні справи проти себе. Однак він не матиме контролю над справами в Нью-Йорку та Джорджії.

Новини Світу • 6 листопада, 13:21 • 20567 перегляди

У США приспали білку, яка була зіркою Instagram

Білку Пінат, яка мала 537 тисяч підписників в Instagram, приспали через порушення правил утримання диких тварин. Тварина прожила з господарем 7 років .

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Трамп провів скандальний мітинг у Медісон-сквер-гарден: лунали вульгарні та расистські висловлювання

Дональд Трамп організував мітинг у Медісон-сквер-гарден проти Камали Гарріс. Захід супроводжувався вульгарними та расистськими коментарями від його соратників.

Новини Світу • 28 жовтня, 04:19 • 64898 перегляди

Суд США відхилив клопотання Meta щодо закриття позовів від 30 штатів

Федеральний суд у Каліфорнії відхилив пропозицію Meta закрити два позови від понад 30 штатів щодо неправомірної діяльності компанії. Meta тепер зобов'язана відповісти на ці звинувачення в суді.

Новини Світу • 16 жовтня, 02:04 • 17332 перегляди

росіяни розстріляли трьох військовополонених українців у Нью-Йорку - "АЗОВ"

Дрон зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку. Бійці "Азова" та 49-го батальйону згодом взяли в полон одного з причетних до злочину росіян.

Війна • 6 жовтня, 15:49 • 22889 перегляди

Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState

За DeepState, ворог просунувся неподалік Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.

Війна • 20 вересня, 00:12 • 104352 перегляди

Арештованого за секс-торгівлю репера Diddy залишать під вартою без права внесення застави

Суд постановив утримувати репера Шона Комбза (Diddy) без права застави до суду у справі про торгівлю людьми. Адвокат планує оскаржити рішення, а прокурори побоюються, що Комбз може перешкоджати справі.

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Лідера перуанської банди заарештовано в США

Джанфранко Торрес-Наварро, розшукуваний глава банди "Los Killers", затриманий у штаті Нью-Йорк після незаконного в'їзду до США. Він підозрюється у вбивстві відставного поліцейського в Перу та інших злочинах.

Новини Світу • 16 серпня, 05:48 • 17709 перегляди

На фронті відбулося 92 бойових зіткнення, найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку - Генштаб

За добу відбулося 92 бойових зіткнення. Найактивніші бої на Покровському напрямку, де ворог 33 рази намагався прорвати оборону, зазнавши значних втрат.

Війна • 10 серпня, 20:32 • 100697 перегляди

На фронті за сьогодні сталось 56 боїв. Найгарячіші - на Лиманському та Покровському напрямках

Станом на 16:00 на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найгарячіші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках, де українські захисники стримують спроби ворога прорвати оборону.

Суспільство • 8 серпня, 13:37 • 29770 перегляди

У DeepState прокоментували ситуацію на фронті та у прикордонних районах

Аналітики DeepState повідомили про просування російських військ на кількох ділянках фронту. Інформація про прикордонні райони тимчасово не оновлюватиметься з міркувань безпеки.

Війна • 7 серпня, 02:23 • 118375 перегляди

Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень за добу. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де зафіксовано 31 бій. Ворог також завдав ракетних та авіаударів по території України.

Війна • 6 серпня, 20:45 • 33180 перегляди

Генштаб: минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ повідомив про 108 бойових зіткнень за добу. Українські захисники успішно відбивають атаки противника на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 6 серпня, 02:50 • 35895 перегляди

На Південному напрямку противник не має великих ресурсів, тому атакує невеликими піхотними підрозділами - Лиховій

На Південному напрямку ворог використовує лише невеликі піхотні підрозділи без бронетехніки. Спостерігається висока інтенсивність артилерійських обстрілів, авіаударів та використання безпілотників з обох сторін.

Війна • 5 серпня, 16:14 • 27105 перегляди

Генштаб: кількість бойових зіткнень зросла до 64, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

За добу відбулося 64 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку (10 локацій) та Торецькому (7 зіткнень поблизу Торецька і Нью-Йорка). Ворог активно застосовує авіацію.

Війна • 5 серпня, 15:35 • 29495 перегляди

На фронті відбулося 103 боєзіткнення, найгарячіші бої на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, найактивніші бої - на Покровському напрямку. Країна-терорист завдала 42 авіаудари, використала 515 дронів-камікадзе та здійснила 3400 обстрілів позицій ЗСУ.

Війна • 4 серпня, 20:21 • 34338 перегляди

102 бойових зіткнення на фронті, найактивніші бої ведуться на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, де відбулося 34 бої, з яких 27 атак відбито, а 7 ще тривають.

Війна • 3 серпня, 21:26 • 30769 перегляди

Гарріс цими вихідними проводить співбесіду з 6 кандидатами на віцепрезидента - AP

Віцепрезидент США Камала Гарріс проводить співбесіди з 6 потенційними кандидатами на посаду віцепрезидента. Серед них губернатори, сенатор та міністр транспорту, з якими вона зустрічається перед офіційним оголошенням наступного тижня.

Новини Світу • 3 серпня, 13:09 • 26457 перегляди

Генштаб: на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші бої точилися на Покровському напрямку

На фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші - на Покровському напрямку.

Війна • 28 липня, 20:50 • 30431 перегляди

DeepState: окупанти просунулися біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці

За DeepState, ворог здійснив просування неподалік Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці.

Війна • 27 липня, 21:47 • 29782 перегляди