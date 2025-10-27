Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн

Унікальний житловий комплекс у стилі модерн середини століття, пов'язаний із культовим рокером Джимі Гендріксом, виставлений на продаж у Вудстоку у штаті Нью-Йорк в США за 3,5 мільйона доларів, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Будинок був збудований у 1969 році за проектом відомого архітектора Джона Сторика, того самого, хто створив Electric Lady Studios Гендрікса.

Розташований на мальовничій ділянці в 3,5 гектара та оточений прекрасними деревами, комплекс є втіленням приватного закутку в історичному районі Бердкліфф Артс Колоні (Byrdcliffe Arts Colony), де цілий рік проводяться програми резиденцій для художників.

Відповідно до цієї традиції, сам будинок був спроектований так, щоб сприяти розвитку творчості, і, як і студія Гендрікса, був ретельно продуманий і оснащений вражаючою акустикою, покликаною посилювати музику та звук.

"Найбільше вражаюче в цьому будинку - це те, що це не просто коробки та кімнати, як у деяких будинках середини століття; цей будинок - справжня пригода", - сказала агент з нерухомості Шарон Бреслау із Creative Living.

"Від вхідних дверей ви потрапляєте у заглиблену круглу зону, яка неймовірно пов'язана із зовнішнім простором. Це справжній будинок середини століття, який я називаю справжнім "світом" Вудстоку", - додала вона.

Відомий проектуванням аудіо- та відеопродакшн-центрів для зірок першої величини, включаючи приватні студії для таких артистів, як Вітні Г'юстон та Боб Марлі, Сторик прославився не лише своєю архітектурною точністю, а й унікальним методом поєднання природної гармонії за допомогою використання простору та звуку.

Скляні стіни дозволяють інтер'єру бути наповненим сонячним світлом, а ефектно вигнута вітальня з цегляним каміном була спроектована так, щоб імітувати "чуттєве занурення, типове для концертних залів Сторика".

Вражаючі деталі, які плавно перетікають одна в одну, присутні у відкритому плануванні: високі стелі, виготовлені на замовлення столярні вироби, дерев'яні стіни та вбудовані сидіння.

Цей "майстерно збудований" будинок востаннє було продано у квітні 2021 року за 2,9 мільйона доларів.

З моменту придбання нерухомості продавці встановили кухню Poggenpohl, спроектовану так, щоб бути одночасно елегантною та функціональною, відповідно до задуму Сторика, щоб робоча зона плавно переходила до зони відпочинку.

Бреслау вважає, що наступним покупцем буде той, кого привабить автентичність будинку.

