Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
08:41 • 13827 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21399 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 23923 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23049 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56746 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53875 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45740 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48027 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29310 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
66%
740мм
Популярнi новини
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27 жовтня, 02:14 • 37515 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 29884 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 38076 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:18 • 11651 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT07:25 • 14674 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 71701 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 95347 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 114010 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 97117 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 116656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 4522 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 40693 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 63263 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 70049 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 69642 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Financial Times
Дипломатка
Фільм

Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

Унікальний житловий комплекс у стилі модерн середини століття, пов'язаний із Джимі Гендріксом, виставлений на продаж у Вудстоку, Нью-Йорк, за 3,5 мільйона доларів. Будинок, збудований у 1969 році за проектом архітектора Джона Сторика, який також створив Electric Lady Studios Гендрікса, розташований на ділянці 3,5 гектара.

Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн

Унікальний житловий комплекс у стилі модерн середини століття, пов'язаний із культовим рокером Джимі Гендріксом, виставлений на продаж у Вудстоку у штаті  Нью-Йорк в США за 3,5 мільйона доларів, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Будинок був збудований у 1969 році за проектом відомого архітектора Джона Сторика, того самого, хто створив Electric Lady Studios Гендрікса.

Розташований на мальовничій ділянці в 3,5 гектара та оточений прекрасними деревами, комплекс є втіленням приватного закутку в історичному районі Бердкліфф Артс Колоні (Byrdcliffe Arts Colony), де цілий рік проводяться програми резиденцій для художників.

Відповідно до цієї традиції, сам будинок був спроектований так, щоб сприяти розвитку творчості, і, як і студія Гендрікса, був ретельно продуманий і оснащений вражаючою акустикою, покликаною посилювати музику та звук.

"Найбільше вражаюче в цьому будинку - це те, що це не просто коробки та кімнати, як у деяких будинках середини століття; цей будинок - справжня пригода", - сказала агент з нерухомості Шарон Бреслау із Creative Living.

"Від вхідних дверей ви потрапляєте у заглиблену круглу зону, яка неймовірно пов'язана із зовнішнім простором. Це справжній будинок середини століття, який я називаю справжнім "світом" Вудстоку", - додала вона.

Відомий проектуванням аудіо- та відеопродакшн-центрів для зірок першої величини, включаючи приватні студії для таких артистів, як Вітні Г'юстон та Боб Марлі, Сторик прославився не лише своєю архітектурною точністю, а й унікальним методом поєднання природної гармонії за допомогою використання простору та звуку.

Скляні стіни дозволяють інтер'єру бути наповненим сонячним світлом, а ефектно вигнута вітальня з цегляним каміном була спроектована так, щоб імітувати "чуттєве занурення, типове для концертних залів Сторика".

Вражаючі деталі, які плавно перетікають одна в одну, присутні у відкритому плануванні: високі стелі, виготовлені на замовлення столярні вироби, дерев'яні стіни та вбудовані сидіння.

Цей "майстерно збудований" будинок востаннє було продано у квітні 2021 року за 2,9 мільйона доларів.

З моменту придбання нерухомості продавці встановили кухню Poggenpohl, спроектовану так, щоб бути одночасно елегантною та функціональною, відповідно до задуму Сторика, щоб робоча зона плавно переходила до зони відпочинку.

Бреслау вважає, що наступним покупцем буде той, кого привабить автентичність будинку.

Історичний маєток зірки Голлівуду виставили на продаж за $11 мільйонів16.10.25, 12:24 • 4488 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуНерухомість
Музикант
Нью-Йорк (штат)
Сполучені Штати Америки