Спроектированный архитектором студии Хендрикса дом выставлен на продажу в Вудстоке за $3,5 млн

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 11411 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 15187 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 18059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20631 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20207 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56063 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53319 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45661 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47961 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29269 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
97%
740мм
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 34378 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 26645 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 34788 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 6298 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 11360 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 68885 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 93245 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 112400 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 95520 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 115133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ирина Кормышкина
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Днепропетровская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 2388 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 38451 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 61128 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 67914 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 67525 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Тесла Модель Y

Спроектированный архитектором студии Хендрикса дом выставлен на продажу в Вудстоке за $3,5 млн

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Уникальный жилой комплекс в стиле модерн середины века, связанный с Джими Хендриксом, выставлен на продажу в Вудстоке, Нью-Йорк, за 3,5 миллиона долларов. Дом, построенный в 1969 году по проекту архитектора Джона Сторика, который также создал Electric Lady Studios Хендрикса, расположен на участке 3,5 гектара.

Спроектированный архитектором студии Хендрикса дом выставлен на продажу в Вудстоке за $3,5 млн

Уникальный жилой комплекс в стиле модерн середины века, связанный с культовым рокером Джими Хендриксом, выставлен на продажу в Вудстоке, штат Нью-Йорк, США, за 3,5 миллиона долларов, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Подробности

Дом был построен в 1969 году по проекту известного архитектора Джона Сторика, того самого, кто создал Electric Lady Studios Хендрикса.

Расположенный на живописном участке в 3,5 гектара и окруженный прекрасными деревьями, комплекс является воплощением частного уголка в историческом районе Бердклифф Артс Колони (Byrdcliffe Arts Colony), где круглый год проводятся программы резиденций для художников.

В соответствии с этой традицией, сам дом был спроектирован так, чтобы способствовать развитию творчества, и, как и студия Хендрикса, был тщательно продуман и оснащен впечатляющей акустикой, призванной усиливать музыку и звук.

"Самое впечатляющее в этом доме - это то, что это не просто коробки и комнаты, как в некоторых домах середины века; этот дом - настоящее приключение", - сказала агент по недвижимости Шарон Бреслау из Creative Living.

"От входной двери вы попадаете в углубленную круглую зону, которая невероятно связана с внешним пространством. Это настоящий дом середины века, который я называю настоящим "миром" Вудстока", - добавила она.

Известный проектированием аудио- и видеопродакшн-центров для звезд первой величины, включая частные студии для таких артистов, как Уитни Хьюстон и Боб Марли, Сторик прославился не только своей архитектурной точностью, но и уникальным методом сочетания природной гармонии посредством использования пространства и звука.

Стеклянные стены позволяют интерьеру быть наполненным солнечным светом, а эффектно изогнутая гостиная с кирпичным камином была спроектирована так, чтобы имитировать "чувственное погружение, типичное для концертных залов Сторика".

Впечатляющие детали, которые плавно перетекают одна в другую, присутствуют в открытой планировке: высокие потолки, изготовленные на заказ столярные изделия, деревянные стены и встроенные сиденья.

Этот "мастерски построенный" дом в последний раз был продан в апреле 2021 года за 2,9 миллиона долларов.

С момента приобретения недвижимости продавцы установили кухню Poggenpohl, спроектированную так, чтобы быть одновременно элегантной и функциональной, в соответствии с замыслом Сторика, чтобы рабочая зона плавно переходила в зону отдыха.

Бреслау считает, что следующим покупателем будет тот, кого привлечет подлинность дома.

Историческое поместье звезды Голливуда выставили на продажу за $11 миллионов16.10.25, 12:24 • 4488 просмотров

Юлия Шрамко

КультураНовости МираНедвижимость
Музыкант
Нью-Йорк (штат)
Соединённые Штаты