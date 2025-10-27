Спроектированный архитектором студии Хендрикса дом выставлен на продажу в Вудстоке за $3,5 млн

Уникальный жилой комплекс в стиле модерн середины века, связанный с культовым рокером Джими Хендриксом, выставлен на продажу в Вудстоке, штат Нью-Йорк, США, за 3,5 миллиона долларов, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Подробности

Дом был построен в 1969 году по проекту известного архитектора Джона Сторика, того самого, кто создал Electric Lady Studios Хендрикса.

Расположенный на живописном участке в 3,5 гектара и окруженный прекрасными деревьями, комплекс является воплощением частного уголка в историческом районе Бердклифф Артс Колони (Byrdcliffe Arts Colony), где круглый год проводятся программы резиденций для художников.

В соответствии с этой традицией, сам дом был спроектирован так, чтобы способствовать развитию творчества, и, как и студия Хендрикса, был тщательно продуман и оснащен впечатляющей акустикой, призванной усиливать музыку и звук.

"Самое впечатляющее в этом доме - это то, что это не просто коробки и комнаты, как в некоторых домах середины века; этот дом - настоящее приключение", - сказала агент по недвижимости Шарон Бреслау из Creative Living.

"От входной двери вы попадаете в углубленную круглую зону, которая невероятно связана с внешним пространством. Это настоящий дом середины века, который я называю настоящим "миром" Вудстока", - добавила она.

Известный проектированием аудио- и видеопродакшн-центров для звезд первой величины, включая частные студии для таких артистов, как Уитни Хьюстон и Боб Марли, Сторик прославился не только своей архитектурной точностью, но и уникальным методом сочетания природной гармонии посредством использования пространства и звука.

Стеклянные стены позволяют интерьеру быть наполненным солнечным светом, а эффектно изогнутая гостиная с кирпичным камином была спроектирована так, чтобы имитировать "чувственное погружение, типичное для концертных залов Сторика".

Впечатляющие детали, которые плавно перетекают одна в другую, присутствуют в открытой планировке: высокие потолки, изготовленные на заказ столярные изделия, деревянные стены и встроенные сиденья.

Этот "мастерски построенный" дом в последний раз был продан в апреле 2021 года за 2,9 миллиона долларов.

С момента приобретения недвижимости продавцы установили кухню Poggenpohl, спроектированную так, чтобы быть одновременно элегантной и функциональной, в соответствии с замыслом Сторика, чтобы рабочая зона плавно переходила в зону отдыха.

Бреслау считает, что следующим покупателем будет тот, кого привлечет подлинность дома.

