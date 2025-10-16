$41.760.01
Историческое поместье звезды Голливуда выставили на продажу за $11 миллионов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Знаменитое поместье середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс, принадлежавшее Уильяму Холдену, продается за 10,99 миллиона долларов. Дом, построенный в 1955 году, является частью архитектурного наследия и истории кино.

Знаменитый особняк середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс в американском штате Калифорния, который когда-то принадлежал голливудскому актеру Уильяму Холдену, выставлен на продажу за 10,99 миллиона долларов — через восемь лет после того, как он был продан менее чем за треть этой цены, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Известный как поместье Уильяма Холдена в честь своего самого известного бывшего жителя, который прожил там 11 лет, этот дом предлагает покупателям редкую возможность стать обладателем как частички истории кино, так и частички архитектурного наследия Палм-Спрингс, пишет издание.

Дом был построен в 1955 году Джо Полингом, известным строителем, который внес вклад в формирование эстетики Палм-Спрингс, которой этот пустынный курорт так славится и по сей день.

Изначально он был заказан для Джорджа Ф. и Марсии Барретт, филантропов из Иллинойса, и быстро привлек внимание благодаря своим ультрасовременным стеклянным стенам, поддерживаемым деревянными столбами — дизайнерское решение, которое сегодня считается отличительной чертой модернистского стоечно-балочного строительства.

Сегодня блестящие стеклянные стены дома — лишь одна из многих особенностей, которые помогли ему стать "вершиной" знаменитой архитектуры Палм-Спрингс в стиле модерна середины века, как отмечает агент по недвижимости Аарон Лейдер из The Agency.

"В Палм-Спрингс любят дома в стиле модерн середины века, и этот дом — настоящая вершина этого стиля", — указал он.

Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30.09.25, 12:59 • 54923 просмотра

Холден приобрел поместье в 1966 году, на вершине своей карьеры. В 1953 году он получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль в фильме "Лагерь для военнопленных № 17" ("Stalag 17") и снялся в таких громких фильмах, как "Бульвар Сансет" ("Sunset Boulevard"), "Мост через реку Квай" ("The Bridge on the River Kwai") и "Сабрина" ("Sabrina"), во время съемок которого ходили слухи, что он был в отношениях со своей коллегой по съемочной площадке Одри Хепберн.

Однако даже после того, как Холден продал дом, расположенный в районе Дипвелл-Эстейтс, в 1977 году и переехал в соседний Саутридж, его бывшее поместье продолжало интересовать лучших и самых ярких представителей Голливуда.

"Людям нравится, что оно так тесно связано с Голливудом... и можно только представить, кто еще мог бы пройти через эти двери", — сказал Лейдер.

Типпи Хедрен, звезда фильма Альфреда Хичкока "Птицы" ("The Birds") и бабушка актрисы Дакоты Джонсон, — еще одна легенда класса А, которая когда-то владела этим домом.

Согласно объявлению, среди других известных людей, которые могли владеть этим домом в разные годы, были Хепберн и актриса Стефани Пауэрс, которая была в отношениях с Холденом с 1972 года до его смерти в 1981 году.

Недавно дом приобрели дизайнер интерьеров Родриго Варгас и его партнер Эрик Стори, которые провели двухлетнюю реновацию.

В 2018 году город Палм-Спрингс внес объект в список исторических памятников, что, по словам Лейдера, также может принести некоторую финансовую выгоду будущим владельцам.

Особняк звезды НБА выставлен на продажу за $11 миллионов18.09.25, 16:27 • 2778 просмотров

Юлия Шрамко

КультураНовости МираНедвижимость
Фильм
Иллинойс
Калифорния