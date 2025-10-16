Історичний маєток зірки Голлівуду виставили на продаж за $11 мільйонів

Знаменитий маєток середини століття у стилі модерн у Палм-Спрінгз в американському штаті Каліфорнія, який колись належав голлівудському акторові Вільяму Холдену, виставлений на продаж за 10,99 мільйона доларів - через вісім років після того, як він був проданий менш ніж за третину цієї ціни, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Відомий як маєток Вільяма Холдена на честь свого найвідомішого колишнього жителя, який прожив там 11 років, цей будинок пропонує покупцям рідкісну можливість стати володарем як частинки історії кіно, так і частинки архітектурної спадщини Палм-Спрінгз, пише видання.

Будинок був побудований в 1955 році Джо Полінгом, відомим будівельником, який зробив внесок у формування естетики Палм-Спрінгз, якою цей пустельний курорт так славиться і донині.

Спочатку він був замовлений для Джорджа Ф. та Марсії Барретт, філантропів з Іллінойсу, і швидко привернув увагу завдяки своїм ультрасучасним скляним стінам, що підтримуються дерев'яними стовпами - дизайнерське рішення, яке сьогодні вважається відмінною рисою модерністського стійково-балкового будівництва.

Сьогодні блискучі скляні стіни будинку - лише одна з багатьох особливостей, які допомогли йому стати "вершиною" знаменитої архітектури Палм-Спрінгз у стилі модерну середини століття, як зазначає агент з нерухомості Аарон Лейдер з The Agency.

"У Палм-Спрінгз люблять будинки у стилі модерн середини століття, і цей будинок - справжня вершина цього стилю", - вказав він.

Холден придбав маєток у 1966 році, на вершині своєї кар'єри. У 1953 році він отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль у фільмі "Табір для військовополонених № 17" ("Stalag 17") і знявся в таких гучних фільмах, як "Бульвар Сансет" ("Sunset Boulevard"), "Міст через річку Квай" ("The Bridge on the River Kwai") і "Сабріна" ("Sabrina"), під час зйомок якого ходили чутки, що він був у стосунках зі своєю колегою по знімальному майданчику Одрі Хепберн.

Однак навіть після того, як Холден продав будинок, розташований в районі Діпвелл-Естейтс, у 1977 році і переїхав до сусіднього Саутріджу, його колишній маєток продовжував цікавити найкращих і найяскравіших представників Голлівуду.

"Людям подобається, що воно так тісно пов'язане з Голлівудом... і можна тільки уявити, хто ще міг би пройти через ці двері", - сказав Лейдер.

Тіппі Хедрен, зірка фільму Альфреда Хічкока "Птахи" ("The Birds") та бабуся актриси Дакоти Джонсон, - ще одна легенда класу А, яка колись володіла цим будинком.

Згідно з оголошенням, серед інших відомих людей, які могли володіти цим будинком у різні роки, були Хепберн та акторка Стефані Пауерс, яка була у відносинах з Холденом з 1972 року до його смерті у 1981 році.

Нещодавно будинок придбали дизайнер інтер'єрів Родріго Варгас та його партнер Ерік Сторі, які провели дворічну реновацію.

У 2018 році місто Палм-Спрінгз внесло об'єкт до списку історичних пам'яток, що, за словами Лейдера, також може принести деяку фінансову вигоду майбутнім власникам.

