Маєток зірки НБА виставили на продаж за $11 мільйонів

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Колишній маєток зірки НБА Бредлі Біла у Бетесді, штат Меріленд, з шістьма спальнями виставлено на продаж за 11 мільйонів доларів. Будинок 2016 року побудови, придбаний Білом у 2019 році, має критий баскетбольний майданчик та відкритий тенісний корт.

Маєток зірки НБА виставили на продаж за $11 мільйонів

Маєток із шістьма спальнями в Бетесді у штаті Меріленд США, що колись належав зірці НБА Бредлі Білу, виставлений на продаж за 11 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Цей будинок площею 0,8 га був збудований у 2016 році та придбаний Big Panda (Бредлі Біл) у 2019 році, коли грав за Washington Wizards. Тут є приголомшливий підземний баскетбольний майданчик та відкритий тенісний/спортивний майданчик.

"Часто в будинках є напівбаскетбольний майданчик, але в цьому випадку майданчик - повнорозмірний, - заявив Роберт Гріневіцкі, який виставляє нерухомість на продаж разом з Адамом Рекліффом, Крістофером Лірі та Мікою Смітом з HRLS Partners у TTR Sotheby's International Realty. - Бредлі Біл жив там з моменту будівництва будинку до 2023 року, коли його придбали продавці".

Нерухомість була продана в листопаді 2023 року за 9,185 мільйона доларів, коли зірка НБА перейшла до Phoenix Suns. Раніше цього року нерухомість була виставлена ​​на приватний продаж, але публічна пропозиція про продаж з'явилася вперше.

Стильна вітальня з дизайнерським освітленням та затишним каміном. Realtor.com
Стильна вітальня з дизайнерським освітленням та затишним каміном. Realtor.com
Розкішна кухня з мармуровими стільницями та великим кухонним островом з мийкою. Realtor.com
Розкішна кухня з мармуровими стільницями та великим кухонним островом з мийкою. Realtor.com
Простора вітальня із вбудованими шафами та каміном виходить на криту терасу. Realtor.com
Простора вітальня із вбудованими шафами та каміном виходить на криту терасу. Realtor.com

Цей будинок – мрія будь-якого любителя спорту, і він, безперечно, може стати домом для ще одного спортсмена, зазначає видання.

"Тут також є джакузі, басейн, альтанка та зелена зона для гри у футбол чи інших видів спорту на відкритому повітрі, - зазначив Гріневіцкі. - Одна з головних особливостей будинку - це можливість поєднання внутрішнього та зовнішнього простору. Він розташований на рівній, плоскій ділянці, що саме собою унікально і нечасто зустрічається. Крім того, будинок дуже відокремлений, оточений доглянутим ландшафтом".

Інтер'єр площею 1250 квадратних метрів, спроектований архітектурним бюро GTM Architects, може похвалитися виготовленими на замовлення столярними виробами, дизайнерським освітленням, високими стелями та великими вікнами.

"Усе всередині нещодавно було оновлено та відремонтовано, і виглядає максимально розкішно", - зазначив він. Власники інвестували 1 мільйон доларів з моменту покупки будинку у 2023 році. Будинок привертає увагу широкої публіки, оскільки спочатку був збудований для розваг, але не надто великий для повсякденного сімейного життя.

Вбудований бар був спроектований для розваг. Realtor.com
Вбудований бар був спроектований для розваг. Realtor.com
У маєтку з шістьма спальнями також є повнорозмірний критий баскетбольний майданчик. Realtor.com
У маєтку з шістьма спальнями також є повнорозмірний критий баскетбольний майданчик. Realtor.com
На задньому дворі, оформленому в курортному стилі, є басейн, джакузі, будиночок біля басейну та спортивний майданчик. Realtor.com
На задньому дворі, оформленому в курортному стилі, є басейн, джакузі, будиночок біля басейну та спортивний майданчик. Realtor.com

Ця чотириповерхова резиденція розташована в житловому комплексі Avenel Community, обладнана ліфтом для зручного доступу на кожен поверх. З великого фойє можна потрапити до офіційної їдальні та вітальні. Двосторонній газовий камін використовується спільно вітальнею та кабінетом.

Кухня шеф-кухаря вишуканої кухні обладнана шафами, виготовленими на замовлення, мармуровими стільницями та великим островом з мийкою для приготування страв та барною стійкою для сніданків. У сімейній кімнаті з підвісними стелями є вбудований бар з мийкою та окремий винний бар із коморою, призначеною для прийому гостей.

"Думаю, наступним власником стане заможна людина, яка, ймовірно, використовуватиме її як основне місце проживання, - зазначає Гріневіцкі. - Хтось може захотіти придбати його як місце для розваг або як об'єкт для колекціонування трофеїв".

Нагорі знаходиться головна спальня з розкішною ванною кімнатою з глибокою ванною, величезною скляною душовою кабіною та двома окремими раковинами. У цьому чудовому куточку також є два вбиральні в стилі бутік-готелю і двоє французьких дверей, що ведуть на власну терасу з видом на впорядковану ділянку.

На нижньому поверсі є кімната відпочинку з барною стійкою, фітнес-центр,  гостьовий люкс, додаткові місця для зберігання речей та вихід на спеціальний критий повнорозмірний баскетбольний майданчик.

Зовні, на задньому дворі в курортному стилі також є крите патіо і місце для вогнища.

"Адреса будинку - Бетесда, одне з перших передмість за межами Вашингтона, округ Колумбія, - зазначив він. - Він також знаходиться за п’ять хвилин від заміського клубу Конгресу. Це справжній оазис, хоча ви знаходитесь лише за 15 хвилин від міста".

Юлія Шрамко

