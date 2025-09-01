Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів

Лауреат премії "Оскар" Бред Пітт поповнив свій портфель нерухомості, купивши будинок у престижному районі Голлівуд-Гіллз (Лос-Анджелес) за 12 мільйонів доларів. Продали маєток музикант гурту The Killers Дейв К’юнінг та його дружина, дизайнерка інтер’єрів Емілі К’юнінг. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Придбання відбулося невдовзі після того, як Пітт продав іншу свою нерухомість у Лос-Анджелесі, де нещодавно сталася крадіжка зі зломом

У серпні активність на ринку нерухомості проявили й інші знаменитості:

Джейк Джилленгол продав свою квартиру в районі Трайбека (Нью-Йорк) за $14 млн, хоча купував її у 2017 році за $8,6 млн

Серед сусідів у цьому престижному будинку були Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі, Мег Раян та Гаррі Стайлз

Також угоди уклали тенісистка Наомі Осака та інвестор шоу Shark Tank Роберт Херьявек

