Ексклюзив
09:15 • 2822 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 3090 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 11634 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 20236 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 21703 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 22521 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 23291 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21212 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52512 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89713 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Британська королева Камілла розповіла, як відбилась від насильника в підлітковому віці

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Нова книга розкриває деталі нападу на 16-річну Каміллу в поїзді, від якого вона відбилася черевиком. Цей випадок стався до її королівського статусу та вплинув на її подальшу діяльність.

Британська королева Камілла розповіла, як відбилась від насильника в підлітковому віці

Королева Камілла в підлітковому віці стала жертвою спроби непристойного нападу, проте зуміла відбитися від кривдника за допомогою власного черевика. Цей епізод розкрив колишній редактор королівської рубрики The Times Валентайн Лоу у своїй новій книзі "Влада та палац". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За словами автора, Каміллі Шанд (нинішній королеві) було 16 або 17 років, коли чоловік почав чіплятися до неї у поїзді, що прямував до станції Паддінгтон. Дівчина зняла черевик і вдарила ним нападника, діючи так, як радила її мати на випадок подібної ситуації. Прибувши до Лондона, Камілла повідомила про інцидент залізничним службовцям, після чого зловмисника заарештували.

Лоу стверджує, що королева вперше розповіла про цей випадок Борису Джонсону у 2008 році, коли той обіймав посаду мера Лондона. Букінгемський палац офіційно не коментує цю історію, але й не заперечує її. Вона вчинила відповідально", – зазначив Лоу в ефірі BBC Radio 4.

У публічній діяльності Камілли вже багато років ключове місце займає підтримка жертв домашнього та сексуального насильства. Вона є патронесою організації SafeLives, регулярно відвідує жіночі притулки і кризові центри, а також виступає з промовами на захист постраждалих.

Я спілкувалася з багатьма жінками, які жили під примусовим контролем та домашнім насильством і вийшли з цього переможницями, а не жертвами

– казала вона у 2020 році.

Джерела, наближені до королеви, підкреслюють: Камілла не публікувала свою історію раніше, аби не відволікати увагу від тих, хто нині потребує допомоги. Її робота у сфері підтримки жертв, за словами оточення, народилася з численних історій людей, які вона слухала роками, а не лише з власного досвіду.

Британія викликала посла рф через масовану російську атаку на Україну28.08.25, 14:59 • 3738 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
благодійність
Королева Камілла
The Times
Борис Джонсон
Лондон