Британська королева Камілла розповіла, як відбилась від насильника в підлітковому віці

Королева Камілла в підлітковому віці стала жертвою спроби непристойного нападу, проте зуміла відбитися від кривдника за допомогою власного черевика. Цей епізод розкрив колишній редактор королівської рубрики The Times Валентайн Лоу у своїй новій книзі "Влада та палац". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За словами автора, Каміллі Шанд (нинішній королеві) було 16 або 17 років, коли чоловік почав чіплятися до неї у поїзді, що прямував до станції Паддінгтон. Дівчина зняла черевик і вдарила ним нападника, діючи так, як радила її мати на випадок подібної ситуації. Прибувши до Лондона, Камілла повідомила про інцидент залізничним службовцям, після чого зловмисника заарештували.

Лоу стверджує, що королева вперше розповіла про цей випадок Борису Джонсону у 2008 році, коли той обіймав посаду мера Лондона. Букінгемський палац офіційно не коментує цю історію, але й не заперечує її. Вона вчинила відповідально", – зазначив Лоу в ефірі BBC Radio 4.

У публічній діяльності Камілли вже багато років ключове місце займає підтримка жертв домашнього та сексуального насильства. Вона є патронесою організації SafeLives, регулярно відвідує жіночі притулки і кризові центри, а також виступає з промовами на захист постраждалих.

Я спілкувалася з багатьма жінками, які жили під примусовим контролем та домашнім насильством і вийшли з цього переможницями, а не жертвами – казала вона у 2020 році.

Джерела, наближені до королеви, підкреслюють: Камілла не публікувала свою історію раніше, аби не відволікати увагу від тих, хто нині потребує допомоги. Її робота у сфері підтримки жертв, за словами оточення, народилася з численних історій людей, які вона слухала роками, а не лише з власного досвіду.

