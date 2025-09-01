Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте

Королева Камилла в подростковом возрасте стала жертвой попытки непристойного нападения, однако сумела отбиться от обидчика с помощью собственного ботинка. Этот эпизод раскрыл бывший редактор королевской рубрики The Times Валентайн Лоу в своей новой книге "Власть и дворец". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По словам автора, Камилле Шанд (нынешней королеве) было 16 или 17 лет, когда мужчина начал приставать к ней в поезде, направлявшемся к станции Паддингтон. Девушка сняла ботинок и ударила им нападавшего, действуя так, как советовала ее мать на случай подобной ситуации. Прибыв в Лондон, Камилла сообщила об инциденте железнодорожным служащим, после чего злоумышленника арестовали.

Лоу утверждает, что королева впервые рассказала об этом случае Борису Джонсону в 2008 году, когда тот занимал должность мэра Лондона. Букингемский дворец официально не комментирует эту историю, но и не отрицает ее. "Она поступила ответственно", – отметил Лоу в эфире BBC Radio 4.

В публичной деятельности Камиллы уже много лет ключевое место занимает поддержка жертв домашнего и сексуального насилия. Она является патронессой организации SafeLives, регулярно посещает женские приюты и кризисные центры, а также выступает с речами в защиту пострадавших.

Я общалась со многими женщинами, которые жили под принудительным контролем и домашним насилием и вышли из этого победительницами, а не жертвами – говорила она в 2020 году.

Источники, приближенные к королеве, подчеркивают: Камилла не публиковала свою историю раньше, чтобы не отвлекать внимание от тех, кто сейчас нуждается в помощи. Ее работа в сфере поддержки жертв, по словам окружения, родилась из многочисленных историй людей, которые она слушала годами, а не только из собственного опыта.

