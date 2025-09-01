Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
09:15 • 8026 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 6242 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 14499 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 23236 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 24338 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 24517 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 23712 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21342 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52604 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89783 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
43%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 39840 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 39813 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 26556 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 24217 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 16780 просмотра
публикации
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 14599 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 23340 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 24434 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 24588 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 121049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 119434 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 251402 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 273983 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 270551 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 249879 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-8
ЧатГПТ
Ракетная система С-300
Хвасонг-18

Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Новая книга раскрывает детали нападения на 16-летнюю Камиллу в поезде, от которого она отбилась ботинком. Этот случай произошел до ее королевского статуса и повлиял на ее дальнейшую деятельность.

Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте

Королева Камилла в подростковом возрасте стала жертвой попытки непристойного нападения, однако сумела отбиться от обидчика с помощью собственного ботинка. Этот эпизод раскрыл бывший редактор королевской рубрики The Times Валентайн Лоу в своей новой книге "Власть и дворец". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По словам автора, Камилле Шанд (нынешней королеве) было 16 или 17 лет, когда мужчина начал приставать к ней в поезде, направлявшемся к станции Паддингтон. Девушка сняла ботинок и ударила им нападавшего, действуя так, как советовала ее мать на случай подобной ситуации. Прибыв в Лондон, Камилла сообщила об инциденте железнодорожным служащим, после чего злоумышленника арестовали.

Лоу утверждает, что королева впервые рассказала об этом случае Борису Джонсону в 2008 году, когда тот занимал должность мэра Лондона. Букингемский дворец официально не комментирует эту историю, но и не отрицает ее. "Она поступила ответственно", – отметил Лоу в эфире BBC Radio 4.

В публичной деятельности Камиллы уже много лет ключевое место занимает поддержка жертв домашнего и сексуального насилия. Она является патронессой организации SafeLives, регулярно посещает женские приюты и кризисные центры, а также выступает с речами в защиту пострадавших.

Я общалась со многими женщинами, которые жили под принудительным контролем и домашним насилием и вышли из этого победительницами, а не жертвами

– говорила она в 2020 году.

Источники, приближенные к королеве, подчеркивают: Камилла не публиковала свою историю раньше, чтобы не отвлекать внимание от тех, кто сейчас нуждается в помощи. Ее работа в сфере поддержки жертв, по словам окружения, родилась из многочисленных историй людей, которые она слушала годами, а не только из собственного опыта.

Британия вызвала посла рф из-за массированной российской атаки на Украину28.08.25, 14:59 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
благотворительность
Королева Камилла
Таймс
Борис Джонсон
Лондон