Британия вызвала посла РФ из-за массированной российской атаки на Украину
Киев • УНН
Великобритания вызвала российского посла после ночной атаки РФ на Украину. Удары Путина унесли жизни мирных жителей и повредили здания, в том числе Британский Совет.
Великобритания вызвала посла России из-за ночной массированной атаки РФ на Украину, сообщил глава британского МИД Дэвид Ламми в четверг в X, пишет УНН.
Удары Путина прошлой ночью унесли жизни мирных жителей, разрушили дома и повредили здания, в том числе Британский Совет и Представительство ЕС в Киеве. Мы вызвали посла России. Убийства и разрушения должны прекратиться
