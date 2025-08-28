Британия вызвала посла РФ из-за массированной российской атаки на Украину

Великобритания вызвала посла России из-за ночной массированной атаки РФ на Украину, сообщил глава британского МИД Дэвид Ламми в четверг в X, пишет УНН.

Удары Путина прошлой ночью унесли жизни мирных жителей, разрушили дома и повредили здания, в том числе Британский Совет и Представительство ЕС в Киеве. Мы вызвали посла России. Убийства и разрушения должны прекратиться - написал Ламми.

ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев