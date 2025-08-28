Britain summons Russian ambassador over massive Russian attack on Ukraine

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Exclusive
11:21 AM • 6056 views
Economic driver: why Ukrainian aviation needs more than partial attention within Defence City
10:55 AM • 2348 views
Russian missiles flew 50 meters from the EU delegation in Ukraine - von der Leyen
Exclusive
07:27 AM • 34147 views
Ministry of Defense on Ukraine's air defense: this area has not reached maximum effectiveness
06:36 AM • 63582 views
563 out of 598 drones and 26 out of 31 Russian missiles were neutralized over Ukraine, including one out of two "Kinzhal" missiles
August 28, 04:08 AM • 63669 views
Russia attacked Ukrzaliznytsia rolling stock: a number of trains are running on a changed route
August 27, 05:11 PM • 96197 views
Olha Stefanishyna became the new Ambassador of Ukraine to the USA
Exclusive
August 27, 04:10 PM • 71015 views
Popular Instagram blogger fined UAH 4.8 million for illegal online casino advertising: lawyer commented
Exclusive
August 27, 03:38 PM • 78400 views
"We invite a Russian agent to our home": military observer on the scandalous decision of the State Aviation Service regarding Mi-8 helicopters
August 27, 12:47 PM • 201538 views
Car care in autumn: what you need to know
August 27, 12:29 PM • 90987 views
In Ukraine, men up to and including 22 years old are allowed to travel abroad - government decree
Rubrics
Main
Main
Politics
Politics
War in Ukraine
War in Ukraine
Economy
Economy
Society
Society
Crimes and emergencies
Crimes and emergencies
Our people abroad
Our people abroad
News of the World
News of the World
Kyiv
Kyiv
Kyiv region
Kyiv region
Health
Health
Technologies
Technologies
Sports
Sports
Culture
Culture
Life hack
Life hack
UNN Lite
UNN Lite
Auto
Auto
Education
Education
Weather and environment
Weather and environment
Real Estate
Real Estate
Finance
Finance
Culinary
Culinary
Business News
Business News
Publications
Exclusives
Menu
Tags
Authors
About agency
Contact
Advertising
Archive

Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4m/s
36%
754mm
Popular news
Shopping mall and Nova Anglia residential complex damaged in central Kyiv due to Russian attack: detailsAugust 28, 03:16 AM • 48843 views
Russian night attack on Kyiv killed 10 people - KMVAPhoto06:40 AM • 46975 views
Massive Russian attack on Kyiv: 12 dead already, three of them children07:26 AM • 14726 views
Russian attack on Kyiv: 14 dead and 38 wounded reported so far - KCMAPhotoVideo08:54 AM • 22267 views
Leaders of the "coalition of the willing" reacted to Russian strikes on Kyiv: statements by Starmer and Macron09:33 AM • 47581 views
Publications
Ukrainian aviation industry: leadership potential, endurance tests, and the search for new support toolsAugust 27, 03:18 PM • 117777 views
Is the right to do business in Ukraine no longer protected? The NBU can destroy any bank without punishmentAugust 27, 03:01 PM • 119944 views
Car care in autumn: what you need to knowAugust 27, 12:47 PM • 201538 views
How to return to work after vacation without stress: 7 proven tipsAugust 27, 07:35 AM • 182777 views
Laws on Defence City sent to the President for signature: will new prospects open up for the Ukrainian defense industry and aviation?
Exclusive
August 26, 05:12 PM • 102500 views
Actual people
Volodymyr Zelenskyy
Ursula von der Leyen
Andriy Sybiha
Donald Trump
Bohdan Dolintse
Actual places
Ukraine
United States
State Border of Ukraine
France
Darnytskyi District
Advertisement
UNN Lite
Off the coast of Costa Rica, fishermen caught a shark with unique coloringPhotoAugust 27, 03:52 PM • 80380 views
Michael Jackson's eldest son Prince announced his engagement after eight years of relationshipAugust 27, 12:36 PM • 112761 views
Princess Diana's time capsule opened in London: inside was a Kylie Minogue disc and a pocket TVPhotoAugust 27, 09:48 AM • 115372 views
Fans ecstatic about news of Taylor Swift and Travis Kelce's engagementAugust 27, 09:12 AM • 111276 views
Bruce Willis's wife spoke about the "hardest decision" she had to make regarding her husbandAugust 27, 08:14 AM • 143976 views
Actual
Kh-47M2 "Kinzhal"
Shahed-136
"Kalibr" (missile family)
YouTube
The New York Times

Britain summons Russian ambassador over massive Russian attack on Ukraine

Kyiv • UNN

 • 220 views

Great Britain summoned the Russian ambassador after Russia's night attack on Ukraine. Putin's strikes claimed the lives of civilians and damaged buildings, including the British Council.

Britain summons Russian ambassador over massive Russian attack on Ukraine

Great Britain summoned the Russian ambassador over Russia's massive night attack on Ukraine, British Foreign Minister David Lammy announced on Thursday on X, writes UNN.

Putin's strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and the EU Delegation in Kyiv. We summoned the Russian ambassador. The killing and destruction must stop

- Lammy wrote.

EU summons Russian envoy in Brussels over Russian attack on Kyiv28.08.25, 13:32 • 2210 views

Julia Shramko

PoliticsNews of the World
Vladimir Putin
David Lammy
European Union
United Kingdom
Ukraine
Kyiv