Britain summons Russian ambassador over massive Russian attack on Ukraine
Kyiv • UNN
Great Britain summoned the Russian ambassador after Russia's night attack on Ukraine. Putin's strikes claimed the lives of civilians and damaged buildings, including the British Council.
Great Britain summoned the Russian ambassador over Russia's massive night attack on Ukraine, British Foreign Minister David Lammy announced on Thursday on X, writes UNN.
Putin's strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and the EU Delegation in Kyiv. We summoned the Russian ambassador. The killing and destruction must stop
