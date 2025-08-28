Британія викликала посла рф через масовану російську атаку на Україну

Велика Британія викликала посла росії через нічну масовану атаку рф на Україну, повідомив голова британського МЗС Девід Ламмі у четвер у X, пише УНН.

Удари путіна минулої ночі забрали життя мирних жителів, зруйнували будинки та пошкодили будівлі, зокрема Британську Раду та Представництво ЄС у Києві. Ми викликали посла росії. Вбивства та руйнування мають припинитися - написав Ламмі.

