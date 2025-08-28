Британія викликала посла рф через масовану російську атаку на Україну
Київ • УНН
Велика Британія викликала російського посла після нічної атаки РФ на Україну. Удари Путіна забрали життя мирних жителів та пошкодили будівлі, зокрема Британську Раду.
Велика Британія викликала посла росії через нічну масовану атаку рф на Україну, повідомив голова британського МЗС Девід Ламмі у четвер у X, пише УНН.
Удари путіна минулої ночі забрали життя мирних жителів, зруйнували будинки та пошкодили будівлі, зокрема Британську Раду та Представництво ЄС у Києві. Ми викликали посла росії. Вбивства та руйнування мають припинитися
