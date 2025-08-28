$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 5642 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 33540 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 62668 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 62876 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 95494 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 70417 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 78070 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 200679 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90929 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55430 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Британія викликала посла рф через масовану російську атаку на Україну

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Велика Британія викликала російського посла після нічної атаки РФ на Україну. Удари Путіна забрали життя мирних жителів та пошкодили будівлі, зокрема Британську Раду.

Британія викликала посла рф через масовану російську атаку на Україну

Велика Британія викликала посла росії через нічну масовану атаку рф на Україну, повідомив голова британського МЗС Девід Ламмі у четвер у X, пише УНН.

Удари путіна минулої ночі забрали життя мирних жителів, зруйнували будинки та пошкодили будівлі, зокрема Британську Раду та Представництво ЄС у Києві. Ми викликали посла росії. Вбивства та руйнування мають припинитися

- написав Ламмі.

ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ28.08.25, 13:32

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Девід Леммі
Європейський Союз
Велика Британія
Україна
Київ