$41.320.08
47.880.39
Ексклюзив
07:27 • 21719 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 44441 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 47528 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 81180 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 59295 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 71897 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 184133 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90026 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54892 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67557 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ

Київ • УНН

 • 302 перегляди

ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ, яка зачепила представництво блоку в Україні.

ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ

Європейський Союз викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ, яка зачепила представництво ЄС в Україні, повідомила Верховна представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X у четвер, пише УНН.

Деталі

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС в Україні у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню", - вказала Каллас.

"У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі", - наголосила голова дипломатії ЄС.

"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці28.08.25, 11:33 • 3318 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу