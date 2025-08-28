ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ

Європейський Союз викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ, яка зачепила представництво ЄС в Україні, повідомила Верховна представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X у четвер, пише УНН.

Деталі

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС в Україні у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню", - вказала Каллас.

"У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі", - наголосила голова дипломатії ЄС.

"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці