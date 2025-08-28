"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці

У Європейському Союзі підтвердили, що внаслідок масованої атаки рф на Київ уночі пошкоджено представництво ЄС у Києві, але заявили, що співробітники в безпеці, про що повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта у X у четвер, наголосивши, що "ЄС не буде заляканий", пише УНН.

Деталі

"Ще одна ніч безперервних бомбардувань росії уразила цивільну інфраструктуру та забрала життя невинних людей. Вона також уразила наше представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого представництва в безпеці", - вказала голова Єврокомісії.

"росія повинна негайно припинити свої невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів щодо справедливого та тривалого миру", - наголосила фон дер Ляєн.

До її слів доєднався голова Євроради: "Жахнувся ще однією ніччю смертельних російських ракетних атак на Україну". "Мої думки з українськими жертвами, а також зі співробітниками представництва ЄС, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", - наголосив Кошта.

"ЄС не буде заляканий. Агресія росії лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", - підкреслив президент Євроради.

На повідомлення Кошти відреагував Президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних. росіяни не обирають закінчення війни – тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри, цивільні підприємства. Серед них також будівля, у якій розташоване представництво Євросоюзу", - зазначив Зеленський у X.

Президент наголосив: "Дуже важливо зараз, щоб всі у світі реагували принципово. росія повинна припинити цю війну, яку сама почала та продовжує. За відмову від припинення вогню та постійні російські намагання ухилитись від перемовин потрібні нові сильні санкції. Тільки це може спрацювати. росіяни розуміють тільки силу і тиск. За кожен удар москва повинна відчувати наслідки".

