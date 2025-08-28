"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
07:27 • 9416 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 17724 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 27443 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 61345 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 42647 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 63269 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 160113 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 88367 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53893 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66707 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
45%
755мм
Популярнi новини
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 23330 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 39342 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 31701 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 14744 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей, постраждалих уже 48 - КМВАPhoto06:40 • 13207 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 83970 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 85712 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 160113 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 149621 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 150980 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Вінницька область
Одеса
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 59595 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 92962 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 96406 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 93758 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 126982 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Х-101
The New York Times
ChatGPT

"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Представництво ЄС у Києві пошкоджено внаслідок масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта заявили, що Євросоюз не буде заляканий.

"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці

У Європейському Союзі підтвердили, що внаслідок масованої атаки рф на Київ уночі пошкоджено представництво ЄС у Києві, але заявили, що співробітники в безпеці, про що повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта у X у четвер, наголосивши, що "ЄС не буде заляканий", пише УНН.

Деталі

"Ще одна ніч безперервних бомбардувань росії уразила цивільну інфраструктуру та забрала життя невинних людей. Вона також уразила наше представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого представництва в безпеці", - вказала голова Єврокомісії.

"росія повинна негайно припинити свої невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів щодо справедливого та тривалого миру", - наголосила фон дер Ляєн.

До її слів доєднався голова Євроради: "Жахнувся ще однією ніччю смертельних російських ракетних атак на Україну". "Мої думки з українськими жертвами, а також зі співробітниками представництва ЄС, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", - наголосив Кошта.

"ЄС не буде заляканий. Агресія росії лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", - підкреслив президент Євроради.

Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга28.08.25, 10:44 • 1200 переглядiв

На повідомлення Кошти відреагував Президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо вже про 14 загиблих людей унаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. Жахливе та свідоме вбивство цивільних. росіяни не обирають закінчення війни – тільки нові удари. За цю ніч у Києві пошкоджені десятки будівель: житлові будинки, офісні центри, цивільні підприємства. Серед них також будівля, у якій розташоване представництво Євросоюзу", - зазначив Зеленський у X.

Президент наголосив: "Дуже важливо зараз, щоб всі у світі реагували принципово. росія повинна припинити цю війну, яку сама почала та продовжує. За відмову від припинення вогню та постійні російські намагання ухилитись від перемовин потрібні нові сильні санкції. Тільки це може спрацювати. росіяни розуміють тільки силу і тиск. За кожен удар москва повинна відчувати наслідки".

Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей28.08.25, 11:11 • 652 перегляди

Юлія Шрамко

КиївНовини Світу
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ