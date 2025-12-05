окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState
Київ • УНН
російські окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, що південно-західніше Сіверська. Солдат Сил оборони України вийшов з укриття з піднятими руками, але одразу після виходу отримав чергу з автомата та впав.
Деталі
Штурмова група росіян взяла в полон солдата Сил оборони України. Він вийшов з укриття з піднятими руками, але одразу після виходу отримав чергу з автомата та впав на порозі будинку.
Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську
