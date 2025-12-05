окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState

російські окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше Сіверська. Про це повідомляє УНН з посиланням на DeepState.

Деталі

Штурмова група росіян взяла в полон солдата Сил оборони України. Він вийшов з укриття з піднятими руками, але одразу після виходу отримав чергу з автомата та впав на порозі будинку.

Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську - заявили в DeepState.

Нагадаємо

Наприкінці вересня 2025 року російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних у Шандриголовому на Донеччині та захопили в заручники неповнолітню дівчинку.