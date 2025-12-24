$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 10983 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 13178 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10969 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 15760 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 23153 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 16145 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18159 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34687 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50209 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 69155 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Атака дронів: у росії заявили про нібито збиття 132 українських безпілотників

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Міноборони рф заявило про перехоплення та знищення 132 українських БпЛА літакового типу з 13:00 до 20:00. Безпілотники були нібито збиті над 10 областями та окупованим Кримом.

Атака дронів: у росії заявили про нібито збиття 132 українських безпілотників

У російському міноборони заявили, що 13:00 до 20:00 перехопили та знищили 132 українських БпЛА, передає УНН.

У період з 13:00 до 20:00 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 132 українські безпілотні літальні апарати літакового типу 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що:

  • 46 БпЛА – над територією Бєлгородської області;
    • 42 БпЛА – над територією Брянської області;
      • 15 БпЛА – над територією Калузької області;
        • 12 БпЛА – над територією Московського регіону;
          • 7 БпЛА – над територією Курської області;
            • 4 БпЛА – над територією Липецької області;
              • 2 БпЛА – над територією Рязанської області;
                • 2 БпЛА – над територією Орловської області;
                  • 1 БпЛА – над територією Тульської області;
                    • 1 БпЛА – над територією окупованого Криму.

                      Сили оборони України уразили завод синтетичного каучуку та інші об'єкти окупантів - Генштаб24.12.25, 13:59 • 2232 перегляди

                      Нагадаємо

                      Навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів. Вже відомо про 5 постраждалих.

