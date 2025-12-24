Атака дронів: у росії заявили про нібито збиття 132 українських безпілотників
Міноборони рф заявило про перехоплення та знищення 132 українських БпЛА літакового типу з 13:00 до 20:00. Безпілотники були нібито збиті над 10 областями та окупованим Кримом.
У період з 13:00 до 20:00 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 132 українські безпілотні літальні апарати літакового типу
Повідомляється, що:
- 46 БпЛА – над територією Бєлгородської області;
- 42 БпЛА – над територією Брянської області;
- 15 БпЛА – над територією Калузької області;
- 12 БпЛА – над територією Московського регіону;
- 7 БпЛА – над територією Курської області;
- 4 БпЛА – над територією Липецької області;
- 2 БпЛА – над територією Рязанської області;
- 2 БпЛА – над територією Орловської області;
- 1 БпЛА – над територією Тульської області;
- 1 БпЛА – над територією окупованого Криму.
Навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів. Вже відомо про 5 постраждалих.