Ворог продовжує цинічно атакувати Сумщину у переддень Різдва, відомо про 5 постраждалих - ОВА
Київ • УНН
На Сумщині 5 людей постраждали від обстрілів напередодні Різдва. Ворог атакував цивільні автівки та завдав ракетного удару по Охтирщині.
Навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів. Вже відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
І навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів, а продовжує цинічно атакувати мирних мешканців регіону. Станом на цю годину маємо, на жаль, п’ятьох постраждалих
Деталі
За словами голови ОВА, росіяни атакували цивільні автівки у Шосткинському, Сумському та Конотопському районах, а по Охтирщині завдали ракетного удару. Триває ліквідація наслідків атак.
Серед постраждалих – неповнолітня дівчина. Вона перебувала в автівці у Піщанському старостаті, коли ворожий безпілотник поцілив у транспорт. Двоє – лікуються амбулаторно, решта – госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога
Він також побажав якнайшвидшого одужання кожному.
