Ворог продовжує цинічно атакувати Сумщину у переддень Різдва, відомо про 5 постраждалих - ОВА

Ексклюзив
15:03 • 10626 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 12697 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10704 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 15350 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22759 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 16014 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18077 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34619 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50148 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 69031 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 10625 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 12693 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 15348 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22757 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Лев XIV
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Франція
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

Ворог продовжує цинічно атакувати Сумщину у переддень Різдва, відомо про 5 постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 100 перегляди

На Сумщині 5 людей постраждали від обстрілів напередодні Різдва. Ворог атакував цивільні автівки та завдав ракетного удару по Охтирщині.

Ворог продовжує цинічно атакувати Сумщину у переддень Різдва, відомо про 5 постраждалих - ОВА

Навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів. Вже відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

І навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів, а продовжує цинічно атакувати мирних мешканців регіону. Станом на цю годину маємо, на жаль, п’ятьох постраждалих 

- повідомив Григоров.

Деталі

За словами голови ОВА, росіяни атакували цивільні автівки у Шосткинському, Сумському та Конотопському районах, а по Охтирщині завдали ракетного удару. Триває ліквідація наслідків атак.

Серед постраждалих – неповнолітня дівчина. Вона перебувала в автівці у Піщанському старостаті, коли ворожий безпілотник поцілив у транспорт. Двоє – лікуються амбулаторно, решта – госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога 

- повідомив Григоров.

Він також побажав якнайшвидшого одужання кожному.

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область