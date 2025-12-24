Враг продолжает цинично атаковать Сумщину в канун Рождества, известно о 5 пострадавших - ОВА
Киев • УНН
На Сумщине 5 человек пострадали от обстрелов накануне Рождества. Враг атаковал гражданские автомобили и нанес ракетный удар по Ахтырщине.
Даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов. Уже известно о 5 пострадавших. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
И даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов, а продолжает цинично атаковать мирных жителей региона. По состоянию на этот час имеем, к сожалению, пятерых пострадавших
Детали
По словам главы ОВА, россияне атаковали гражданские автомобили в Шосткинском, Сумском и Конотопском районах, а по Ахтырщине нанесли ракетный удар. Продолжается ликвидация последствий атак.
Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. Она находилась в автомобиле в Песчанском старостате, когда вражеский беспилотник попал в транспорт. Двое – лечатся амбулаторно, остальные – госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Он также пожелал скорейшего выздоровления каждому.
