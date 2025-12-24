Враг продолжает цинично атаковать Сумщину в канун Рождества, известно о 5 пострадавших - ОВА

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 10598 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 12650 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 10677 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 15307 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 22717 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16001 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18069 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34612 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50143 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69018 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
77%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 10720 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 11766 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 8628 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 7796 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 7782 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 10598 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 7852 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 12654 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 15309 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 22720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4220 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 21204 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10015 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35068 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31670 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Враг продолжает цинично атаковать Сумщину в канун Рождества, известно о 5 пострадавших - ОВА

Киев • УНН

 • 80 просмотра

На Сумщине 5 человек пострадали от обстрелов накануне Рождества. Враг атаковал гражданские автомобили и нанес ракетный удар по Ахтырщине.

Враг продолжает цинично атаковать Сумщину в канун Рождества, известно о 5 пострадавших - ОВА

Даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов. Уже известно о 5 пострадавших. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

И даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов, а продолжает цинично атаковать мирных жителей региона. По состоянию на этот час имеем, к сожалению, пятерых пострадавших 

- сообщил Григоров.

Детали

По словам главы ОВА, россияне атаковали гражданские автомобили в Шосткинском, Сумском и Конотопском районах, а по Ахтырщине нанесли ракетный удар. Продолжается ликвидация последствий атак.

Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. Она находилась в автомобиле в Песчанском старостате, когда вражеский беспилотник попал в транспорт. Двое – лечатся амбулаторно, остальные – госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь 

- сообщил Григоров.

Он также пожелал скорейшего выздоровления каждому.

Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме24.12.25, 17:50 • 1810 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область