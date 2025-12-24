$42.100.05
Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского из-за отказа россии от рождественского перемирия. Он отметил, что россия не только отвергла предложение прекратить убийства, но и нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме.

Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме

россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день, но и нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме и продолжает штурмы на фронте. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского по поводу отказа россии принять недавнее предложение о рождественском перемирии, передает УНН.

Ценим постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям для прекращения войны россии против Украины, и разделяем разочарование Его Святейшества по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии

- отметил Зеленский.

Он напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте

- добавил Глава государства.

По словам Зеленского, важно, чтобы люди во всем мире не молчали.

Важно не позволить россии нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности

- добавил Президент.

Вместе с тем, Глава украинского государства пожелал мирных праздников каждой семье во всем мире.

Счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня. Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, которая отмечает этот праздник во времена войны

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив "великую печаль" по поводу того, что "похоже, Россия отклонила просьбу".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Папа Лев XIV
Владимир Зеленский
Украина