Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме
Киев • УНН
россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день, но и нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме и продолжает штурмы на фронте. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского по поводу отказа россии принять недавнее предложение о рождественском перемирии, передает УНН.
Ценим постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям для прекращения войны россии против Украины, и разделяем разочарование Его Святейшества по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии
Он напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.
Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте
По словам Зеленского, важно, чтобы люди во всем мире не молчали.
Важно не позволить россии нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности
Вместе с тем, Глава украинского государства пожелал мирных праздников каждой семье во всем мире.
Счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня. Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, которая отмечает этот праздник во времена войны
Напомним
Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив "великую печаль" по поводу того, что "похоже, Россия отклонила просьбу".