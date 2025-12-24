Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского из-за отказа россии от рождественского перемирия. Он отметил, что россия не только отвергла предложение прекратить убийства, но и нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме.