Папа Лев висловив "великий сум" через відхилення росією закликів до припинення вогню
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши сум з приводу відхилення росією прохання. Понтифік сподівається на 24 години миру в усьому світі.
Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання" про це, пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
"Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру", - сказав понтифік у вівторок.
Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я
Говорячи про конфлікти загалом, понтифік сказав: "Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі".
Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14.12.25, 11:52 • 8542 перегляди