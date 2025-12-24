Папа Лев висловив "великий сум" через відхилення росією закликів до припинення вогню

Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання" про це, пише УНН з посиланням на Vatican News.

"Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру", - сказав понтифік у вівторок.

Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я