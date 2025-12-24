$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 16181 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 30302 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 38028 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 46556 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 33037 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 37827 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20110 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18542 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24069 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39472 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Папа Лев висловив "великий сум" через відхилення росією закликів до припинення вогню

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши сум з приводу відхилення росією прохання. Понтифік сподівається на 24 години миру в усьому світі.

Папа Лев висловив "великий сум" через відхилення росією закликів до припинення вогню

Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання" про це, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру", - сказав понтифік у вівторок.

Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я

- зазначив Папа Лев.

Говорячи про конфлікти загалом, понтифік сказав: "Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі".

Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14.12.25, 11:52 • 8542 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Лев XIV