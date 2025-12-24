Папа Лев выразил «великую скорбь» из-за отклонения Россией призывов к прекращению огня
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив скорбь по поводу отклонения Россией просьбы. Понтифик надеется на 24 часа мира во всем мире.
Подробности
"Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой хотя бы в день рождения Спасителя соблюсти день мира", - сказал понтифик во вторник.
Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, есть то, что, похоже, Россия отклонила просьбу о рождественском перемирии
Говоря о конфликтах в целом, понтифик сказал: "Надеюсь, нас услышат и будет 24 часа, один день мира во всем мире".
