Папа Лев выразил «великую скорбь» из-за отклонения Россией призывов к прекращению огня

23 декабря, 15:52 • 16840 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 31950 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 40245 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 48770 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 34094 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 39219 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20428 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18614 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24140 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39543 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 40238 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 27514 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 48765 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 39213 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 96682 просмотра
Папа Лев выразил «великую скорбь» из-за отклонения Россией призывов к прекращению огня

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив скорбь по поводу отклонения Россией просьбы. Понтифик надеется на 24 часа мира во всем мире.

Папа Лев выразил «великую скорбь» из-за отклонения Россией призывов к прекращению огня

Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив "большую печаль" по поводу того, что "похоже, Россия отклонила просьбу" об этом, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Подробности

"Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой хотя бы в день рождения Спасителя соблюсти день мира", - сказал понтифик во вторник.

Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, есть то, что, похоже, Россия отклонила просьбу о рождественском перемирии

- отметил Папа Лев.

Говоря о конфликтах в целом, понтифик сказал: "Надеюсь, нас услышат и будет 24 часа, один день мира во всем мире".

Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда14.12.25, 11:52 • 8542 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Война в Украине
Папа Лев XIV