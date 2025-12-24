Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 2802 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 3758 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 4656 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 10079 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 17772 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14379 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16940 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33688 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49253 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67585 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
77%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 9240 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18318 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 18470 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 6486 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 8222 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 2794 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1986 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 3748 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 10075 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 17769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Лев XIV
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 2068 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18395 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 8060 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33790 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30682 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Гриби
DJI Mavic

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського через відмову росії від різдвяного перемир'я. Він зазначив, що росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства, а й завдала масованого ракетного та дронового удару по українській енергосистемі.

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі

росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день, а й завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі та продовжує штурми на фронті. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського з приводу відмови росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я, передає УНН.

Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева ХІV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я 

- зазначив Зеленський.

Він нагадав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової.

росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті 

- додав Глава держави.

За словами Зеленського, важливо, щоб люди у всьому світі не мовчали.

Важливо не дозволити росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу. Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності 

- додав Президент.

Разом з тим, Глава української держави побажав мирних свят кожній родині в усьому світі.

Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Лев XIV
Володимир Зеленський
Україна