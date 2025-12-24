Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського через відмову росії від різдвяного перемир'я. Він зазначив, що росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства, а й завдала масованого ракетного та дронового удару по українській енергосистемі.
росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день, а й завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі та продовжує штурми на фронті. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського з приводу відмови росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я, передає УНН.
Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева ХІV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я
Він нагадав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової.
росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті
За словами Зеленського, важливо, щоб люди у всьому світі не мовчали.
Важливо не дозволити росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу. Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності
Разом з тим, Глава української держави побажав мирних свят кожній родині в усьому світі.
Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни
Нагадаємо
Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання".