$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 978 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 2212 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 9614 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 26980 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 44144 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 58939 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 66158 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40973 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 50424 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22162 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сили оборони України уразили завод синтетичного каучуку та інші об'єкти окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 24 грудня завдали успішних ударів по декількох ворожих об'єктах, включаючи завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ. Також уражено місце зберігання безекіпажних катерів у Криму та склад матеріально-технічних засобів на Луганщині.

Сили оборони України уразили завод синтетичного каучуку та інші об'єкти окупантів - Генштаб

Підрозділи Сил оборони у ніч на 24 грудня уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах. Так, у м. Єфремов Тульської області рф уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва 

- йдеться у повідомленні.

Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рф22.12.25, 15:08 • 39296 переглядiв

За даними Генштабу, також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області). Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Результати уражень уточнюються 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф та об’єктах воєнно-промислового комплекса ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України.

Перед підривом підводного човна в Новоросійську СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н: нові деталі унікальної спецоперації23.12.25, 20:23 • 3510 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим
Україна