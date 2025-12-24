Сили оборони України уразили завод синтетичного каучуку та інші об'єкти окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Підрозділи Сил оборони України в ніч на 24 грудня завдали успішних ударів по декількох ворожих об'єктах, включаючи завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ. Також уражено місце зберігання безекіпажних катерів у Криму та склад матеріально-технічних засобів на Луганщині.
Підрозділи Сил оборони у ніч на 24 грудня уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах. Так, у м. Єфремов Тульської області рф уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рф22.12.25, 15:08 • 39296 переглядiв
За даними Генштабу, також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області). Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Результати уражень уточнюються
У Генштабі наголосили, що спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф та об’єктах воєнно-промислового комплекса ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України.
Перед підривом підводного човна в Новоросійську СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н: нові деталі унікальної спецоперації23.12.25, 20:23 • 3510 переглядiв