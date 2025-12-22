$42.250.09
22 грудня
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Ексклюзив
13:06 • 434 перегляди
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 4154 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 9388 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 10235 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 10051 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 9728 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 7214 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 15038 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня
22 грудня, 01:25 • 32906 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 142336 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Внаслідок ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рф

В ніч з 21 на 22 грудня 2025 року ударними БПЛА здійснено ураження морського нафтового терміналу "таманьнєфтєгаз" на території краснодарського краю рф. Про це УНН повідомили джерела у розвідці.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

Співрозмовник у ГУР підкреслює, що воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресора, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України.

таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "таманьнєфтєгаз", є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн кубічних метрів.

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки уточнили втрати ворога під час операції на аеродромі під липецьком - уражено два російські Су-30.

Павло Башинський

