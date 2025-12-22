Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рф
Київ • УНН
Внаслідок ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.
В ніч з 21 на 22 грудня 2025 року ударними БПЛА здійснено ураження морського нафтового терміналу "таманьнєфтєгаз" на території краснодарського краю рф. Про це УНН повідомили джерела у розвідці.
Деталі
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.
Співрозмовник у ГУР підкреслює, що воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресора, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України.
таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "таманьнєфтєгаз", є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн кубічних метрів.
Нагадаємо
У Головному управлінні розвідки уточнили втрати ворога під час операції на аеродромі під липецьком - уражено два російські Су-30.