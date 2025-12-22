$42.250.09
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 622 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 4322 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 9608 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 10337 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 10131 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 9870 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7298 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 15070 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 32922 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
публикации
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 142419 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф

Киев • УНН

 • 340 просмотра

В результате ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.

Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф

В ночь с 21 на 22 декабря 2025 года ударными БПЛА было совершено поражение морского нефтяного терминала "таманьнефтегаз" на территории краснодарского края рф. Об этом УНН сообщили источники в разведке.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что вызвало масштабный пожар.

Собеседник в ГУР подчеркивает, что военная разведка наращивает ударные санкции по энергетическому сектору государства-агрессора, который непосредственно вовлечен в финансирование войны против Украины.

таманский перегрузочный комплекс, оператором которого является "таманьнефтегаз", является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Напомним

В Главном управлении разведки уточнили потери врага во время операции на аэродроме под липецком - поражены два российских Су-30.

Павел Башинский

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Сухой Су-30
Главное управление разведки Украины
Украина