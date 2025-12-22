Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Киев • УНН
В результате ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.
В ночь с 21 на 22 декабря 2025 года ударными БПЛА было совершено поражение морского нефтяного терминала "таманьнефтегаз" на территории краснодарского края рф. Об этом УНН сообщили источники в разведке.
Детали
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что вызвало масштабный пожар.
Собеседник в ГУР подчеркивает, что военная разведка наращивает ударные санкции по энергетическому сектору государства-агрессора, который непосредственно вовлечен в финансирование войны против Украины.
таманский перегрузочный комплекс, оператором которого является "таманьнефтегаз", является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.
Напомним
В Главном управлении разведки уточнили потери врага во время операции на аэродроме под липецком - поражены два российских Су-30.