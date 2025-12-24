Атака дронов: в россии заявили о якобы сбитии 132 украинских беспилотников
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о перехвате и уничтожении 132 украинских БПЛА самолетного типа с 13:00 до 20:00. Беспилотники были якобы сбиты над 10 областями и оккупированным Крымом.
В российском минобороны заявили, что с 13:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 132 украинских БпЛА, передает УНН.
В период с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа
Сообщается, что:
- 46 БпЛА – над территорией Белгородской области;
- 42 БпЛА – над территорией Брянской области;
- 15 БпЛА – над территорией Калужской области;
- 12 БпЛА – над территорией Московского региона;
- 7 БпЛА – над территорией Курской области;
- 4 БпЛА – над территорией Липецкой области;
- 2 БпЛА – над территорией Рязанской области;
- 2 БпЛА – над территорией Орловской области;
- 1 БпЛА – над территорией Тульской области;
- 1 БпЛА – над территорией оккупированного Крыма.
Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб24.12.25, 13:59 • 2240 просмотров
Напомним
Даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов. Уже известно о 5 пострадавших.