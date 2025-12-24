$42.100.05
Эксклюзив
15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака дронов: в россии заявили о якобы сбитии 132 украинских беспилотников

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Минобороны рф заявило о перехвате и уничтожении 132 украинских БПЛА самолетного типа с 13:00 до 20:00. Беспилотники были якобы сбиты над 10 областями и оккупированным Крымом.

Атака дронов: в россии заявили о якобы сбитии 132 украинских беспилотников

В российском минобороны заявили, что с 13:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 132 украинских БпЛА, передает УНН.

В период с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что:

  • 46 БпЛА – над территорией Белгородской области;
    • 42 БпЛА – над территорией Брянской области;
      • 15 БпЛА – над территорией Калужской области;
        • 12 БпЛА – над территорией Московского региона;
          • 7 БпЛА – над территорией Курской области;
            • 4 БпЛА – над территорией Липецкой области;
              • 2 БпЛА – над территорией Рязанской области;
                • 2 БпЛА – над территорией Орловской области;
                  • 1 БпЛА – над территорией Тульской области;
                    • 1 БпЛА – над территорией оккупированного Крыма.

                      Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб24.12.25, 13:59 • 2240 просмотров

                      Напомним

                      Даже в день перед Рождеством в Сумской области враг не прекращает обстрелов. Уже известно о 5 пострадавших.

                      Павел Башинский

                      Новости Мира
                      российская пропаганда
                      Война в Украине
                      Тульская область
                      Брянская область
                      Курская область
                      Сумская область
                      Крым