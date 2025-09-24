На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові
Київ • УНН
російські загарбники розстріляли сім'ю цивільних у Шандриголовому на Донеччині та захопили в заручники неповнолітню дівчинку. Ворог використовує дитину для прикриття своїх груп та просування на Лиманському напрямку.
У Шандриголовому Донецької області російські загарбники розстрляли сім’ю цивільних та захопили в заручники дитину. Про це повідомляє Третій армійській корпус ЗСУ, пише УНН.
В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку
З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму командир окупантів з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без разбора".
Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.
Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.
Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів.
