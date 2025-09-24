На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові

$41.380.00
Ексклюзив
08:38 • 5764 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 8300 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 11578 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 11088 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 24240 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 42721 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 34794 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32513 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 65857 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29448 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 20708 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 21139 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 25437 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 16603 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 18365 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 1992 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 5776 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 16628 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 25471 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 65862 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 28390 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 88902 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 49257 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 63760 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 115411 перегляди
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські загарбники розстріляли сім'ю цивільних у Шандриголовому на Донеччині та захопили в заручники неповнолітню дівчинку. Ворог використовує дитину для прикриття своїх груп та просування на Лиманському напрямку.

На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові

У Шандриголовому Донецької області російські загарбники розстрляли сім’ю цивільних та захопили в заручники дитину. Про це повідомляє Третій армійській корпус ЗСУ, пише УНН.

В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку

- йдеться у повідомленні.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму командир окупантів з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без разбора". 

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів.

ООН зафіксувала систематичні порушення прав людини російськими окупантами щодо цивільних - доповідь23.09.25, 16:40 • 3048 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Донецька область
Служба безпеки України