ООН зафіксувала систематичні порушення прав людини російськими окупантами щодо цивільних - доповідь

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про жорстоке поводження з цивільними, позбавленими волі під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться в доповіді УВКПЛ, пише УНН.

Деталі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало детальний звіт щодо поводження з цивільними особами, позбавленими волі у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну. Доповідь охоплює період від початку повномасштабної агресії у 2022 році та підкреслює, що масове затримання цивільних і військових залишається суворою реальністю.

Згідно з документом, російські сили систематично порушували міжнародне гуманітарне право та права людини, а українська система затримань, хоча й дотримувалася частини гарантій, теж стикається з серйозними проблемами через масштаб війни.

рф та Україна затримували різні групи цивільних осіб з різних причин і на різні строки. Попри ці відмінності, міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини встановлюють загальні мінімальні стандарти справедливого й гуманного поводження із затриманими. Цивільних осіб дозволено позбавляти волі лише з підстав, прямо передбачених міжнародним правом, і вони мають бути негайно звільнені, як тільки законні підстави для їхнього утримання перестають існувати - йдеться у тексті доповіді.

Серед зафіксованих порушень – застосування кримінального законодавства рф замість збереження місцевих норм, відсутність процедур інтернування цивільних осіб, катування та інші форми жорстокого, нелюдського поводження, сексуальне насильство, свавільні затримання та насильницькі зникнення. Багато українців досі утримуються в жахливих умовах без доступу до необхідної допомоги.

Сукупність цих дій у поєднанні з відсутністю належної відповідальності позбавила багатьох українських цивільних осіб ефективного захисту закону під час їхнього тримання під вартою - з матеріалу доповіді.

У доповіді вказується, що на підконтрольній Україні території затримання переважно стосувалися громадян за звинуваченнями, пов’язаними з національною безпекою. Хоча влада намагається забезпечити процесуальні гарантії та поліпшити умови утримання, УВКПЛ зафіксувало випадки катувань та жорстокого поводження, а рівень притягнення до відповідальності за такі дії залишався обмеженим.

Доповідь також відзначає, що процес вступу України до ЄС відкриває можливості зміцнити систему захисту прав людини в пенітенціарній сфері, забезпечити підзвітність та гарантувати добровільну і усвідомлену згоду для громадян, яких переміщують до росії у рамках дипломатичних ініціатив зі звільнення.

