ООН зафіксувала систематичні порушення прав людини російськими окупантами щодо цивільних - доповідь

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 1772 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 11013 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 10739 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 34510 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 31359 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32428 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47148 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47978 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44198 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69261 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
44%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 29166 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 25587 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 11240 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 15060 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 12187 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 11008 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 12298 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 25737 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 29301 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 34501 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 3472 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 71376 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 33923 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 49490 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 100972 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

ООН зафіксувала систематичні порушення прав людини російськими окупантами щодо цивільних - доповідь

Київ • УНН

 • 604 перегляди

УВКПЛ ООН опублікувало доповідь про жорстоке поводження з цивільними, позбавленими волі під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. російські сили систематично порушували міжнародне гуманітарне право та права людини, а українська система затримань також стикається з серйозними проблемами.

ООН зафіксувала систематичні порушення прав людини російськими окупантами щодо цивільних - доповідь

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про жорстоке поводження з цивільними, позбавленими волі під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться в доповіді УВКПЛ, пише УНН.

Деталі 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало детальний звіт щодо поводження з цивільними особами, позбавленими волі у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну. Доповідь охоплює період від початку повномасштабної агресії у 2022 році та підкреслює, що масове затримання цивільних і військових залишається суворою реальністю.

російському судді, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем рф, повідомлено про підозру 23.09.25, 16:03 • 996 переглядiв

Згідно з документом, російські сили систематично порушували міжнародне гуманітарне право та права людини, а українська система затримань, хоча й дотримувалася частини гарантій, теж стикається з серйозними проблемами через масштаб війни. 

рф та Україна затримували різні групи цивільних осіб з різних причин і на різні строки. Попри ці відмінності, міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини встановлюють загальні мінімальні стандарти справедливого й гуманного поводження із затриманими. Цивільних осіб дозволено позбавляти волі лише з підстав, прямо передбачених міжнародним правом, і вони мають бути негайно звільнені, як тільки законні підстави для їхнього утримання перестають існувати

- йдеться у тексті доповіді. 

Серед зафіксованих порушень – застосування кримінального законодавства рф замість збереження місцевих норм, відсутність процедур інтернування цивільних осіб, катування та інші форми жорстокого, нелюдського поводження, сексуальне насильство, свавільні затримання та насильницькі зникнення. Багато українців досі утримуються в жахливих умовах без доступу до необхідної допомоги.

Сукупність цих дій у поєднанні з відсутністю належної відповідальності позбавила багатьох українських цивільних осіб ефективного захисту закону під час їхнього тримання під вартою

- з матеріалу доповіді.

У доповіді вказується, що на підконтрольній Україні території затримання переважно стосувалися громадян за звинуваченнями, пов’язаними з національною безпекою. Хоча влада намагається забезпечити процесуальні гарантії та поліпшити умови утримання, УВКПЛ зафіксувало випадки катувань та жорстокого поводження, а рівень притягнення до відповідальності за такі дії залишався обмеженим.

Кенія розслідує можливий продаж у рабство чоловіка, який воював за рф і потрапив у полон на Харківщині23.09.25, 12:53 • 2992 перегляди

Доповідь також відзначає, що процес вступу України до ЄС відкриває можливості зміцнити систему захисту прав людини в пенітенціарній сфері, забезпечити підзвітність та гарантувати добровільну і усвідомлену згоду для громадян, яких переміщують до росії у рамках дипломатичних ініціатив зі звільнення.

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян29.08.25, 13:34 • 48894 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Європейський Союз
Україна