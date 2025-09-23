ООН зафиксировала систематические нарушения прав человека российскими оккупантами в отношении гражданских - доклад
УВКПЧ ООН опубликовало доклад о жестоком обращении с гражданскими лицами, лишенными свободы во время полномасштабного вторжения рф в Украину. российские силы систематически нарушали международное гуманитарное право и права человека, а украинская система задержаний также сталкивается с серьезными проблемами.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о жестоком обращении с гражданскими лицами, лишенными свободы во время полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в докладе УВКПЧ, пишет УНН.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало подробный отчет об обращении с гражданскими лицами, лишенными свободы в связи с вооруженным нападением россии на Украину. Доклад охватывает период с начала полномасштабной агрессии в 2022 году и подчеркивает, что массовое задержание гражданских и военных остается суровой реальностью.
Согласно документу, российские силы систематически нарушали международное гуманитарное право и права человека, а украинская система задержаний, хотя и соблюдала часть гарантий, тоже сталкивается с серьезными проблемами из-за масштаба войны.
рф и Украина задерживали различные группы гражданских лиц по разным причинам и на разные сроки. Несмотря на эти различия, международное гуманитарное право и международное право прав человека устанавливают общие минимальные стандарты справедливого и гуманного обращения с задержанными. Гражданских лиц разрешено лишать свободы только по основаниям, прямо предусмотренным международным правом, и они должны быть немедленно освобождены, как только законные основания для их содержания перестают существовать
Среди зафиксированных нарушений - применение уголовного законодательства рф вместо сохранения местных норм, отсутствие процедур интернирования гражданских лиц, пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного обращения, сексуальное насилие, произвольные задержания и насильственные исчезновения. Многие украинцы до сих пор содержатся в ужасных условиях без доступа к необходимой помощи.
Совокупность этих действий в сочетании с отсутствием надлежащей ответственности лишила многих украинских гражданских лиц эффективной защиты закона во время их содержания под стражей
В докладе указывается, что на подконтрольной Украине территории задержания преимущественно касались граждан по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Хотя власти пытаются обеспечить процессуальные гарантии и улучшить условия содержания, УВКПЧ зафиксировало случаи пыток и жестокого обращения, а уровень привлечения к ответственности за такие действия оставался ограниченным.
Доклад также отмечает, что процесс вступления Украины в ЕС открывает возможности укрепить систему защиты прав человека в пенитенциарной сфере, обеспечить подотчетность и гарантировать добровольное и осознанное согласие для граждан, которых перемещают в россию в рамках дипломатических инициатив по освобождению.
