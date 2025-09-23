российскому судье, который отправляет пленных нацгвардейцев в тюрьмы рф, сообщено о подозрении
СБУ сообщила о подозрении судье Южного окружного военного суда рф алексею магомадову. Он назначил 17 лет лишения свободы пленному воину Нацгвардии Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу на судью Южного окружного военного суда рф алексея магомадова, который назначил 17 лет лишения свободы пленному воину одной из бригад Нацгвардии Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
По данным следствия, речь идет о судье Южного окружного военного суда рф алексее магомадове.
Как установило расследование, 11 сентября 2024 года он назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима пленному воину одной из бригад Национальной гвардии Украины. Чтобы устроить показательное "судилище", Магомадов использовал надуманные обвинения против воина Сил безопасности и обороны
Тем самым рашист продолжил серию незаконных приговоров со стороны российской судебной системы в отношении украинских военнопленных, которые являются комбатантами и не подлежат уголовной ответственности за боевые действия.
На основании задокументированных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Магомадову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 99 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).
Ранее Служба безопасности квалифицировала по этой же статье преступления со стороны еще двух судей-рашистов: Константина Простова и Сергея Образцова, которые назначали тюремные сроки украинским пленным.
