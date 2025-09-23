$41.380.13
Эксклюзив
12:09 • 4350 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 6364 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 29665 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 28250 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 30398 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 45548 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 46853 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43580 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 68149 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69963 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 4356 просмотра
российскому судье, который отправляет пленных нацгвардейцев в тюрьмы рф, сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 22 просмотра

СБУ сообщила о подозрении судье Южного окружного военного суда рф алексею магомадову. Он назначил 17 лет лишения свободы пленному воину Нацгвардии Украины.

российскому судье, который отправляет пленных нацгвардейцев в тюрьмы рф, сообщено о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на судью Южного окружного военного суда рф алексея магомадова, который назначил 17 лет лишения свободы пленному воину одной из бригад Нацгвардии Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, речь идет о судье Южного окружного военного суда рф алексее магомадове.

Как установило расследование, 11 сентября 2024 года он назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима пленному воину одной из бригад Национальной гвардии Украины. Чтобы устроить показательное "судилище", Магомадов использовал надуманные обвинения против воина Сил безопасности и обороны

- говорится в сообщении.

Тем самым рашист продолжил серию незаконных приговоров со стороны российской судебной системы в отношении украинских военнопленных, которые являются комбатантами и не подлежат уголовной ответственности за боевые действия.

На основании задокументированных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Магомадову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 99 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).

Ранее Служба безопасности квалифицировала по этой же статье преступления со стороны еще двух судей-рашистов: Константина Простова и Сергея Образцова, которые назначали тюремные сроки украинским пленным.

Финансирует войну рф против Украины: Клименко, который был министром при Януковиче, заочно сообщили о подозрении11.09.25, 16:30 • 3311 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины