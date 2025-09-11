Финансирует войну рф против Украины: Клименко, который был министром при Януковиче, заочно сообщили о подозрении

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 2982 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 6910 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 7222 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 8990 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 11649 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 12351 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 18215 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 39860 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44865 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 99595 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 23449 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 17076 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 17342 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 12848 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 11964 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 11995 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 39858 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 99594 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 89703 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 68476 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 11995 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 12868 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 27936 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 92519 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 83517 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть
СВИФТ

Финансирует войну рф против Украины: Клименко, который был министром при Януковиче, заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 182 просмотра

СБУ собрала доказательства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который финансирует войну рф против Украины. Ему заочно сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Финансирует войну рф против Украины: Клименко, который был министром при Януковиче, заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает РФ финансировать войну против нашего государства. Ему заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в Службе безопасности, фигурант занимал "кресло" в правительстве времен Януковича и входил в близкое окружение семьи президента-беглеца. В феврале 2014 года экс-министр выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия.

По материалам дела, в Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает прибыль от добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, в 2024 году экс-министр и гендиректор подконтрольного холдинга включили в его состав захваченную рашистами местную шахту "Белореченская".

Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче высокоценного антрацита.

Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" на аренду шахты с последующим ее выкупом.

Также в "условия договора" входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий.

После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты.

Чтобы получить соответствующее "разрешение", Клименко задействовал личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.

Большую часть полученных прибылей вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью причинения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации РФ) 

- говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

Контекст

Александр Клименко был министром доходов и сборов Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. Он является бывшим предпринимателем и пророссийским политиком, представителем "Семьи Януковича". Сейчас он находится в розыске украинских спецслужб.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Луганская область
Служба безопасности Украины
Украина