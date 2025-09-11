Финансирует войну рф против Украины: Клименко, который был министром при Януковиче, заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает РФ финансировать войну против нашего государства. Ему заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в Службе безопасности, фигурант занимал "кресло" в правительстве времен Януковича и входил в близкое окружение семьи президента-беглеца. В феврале 2014 года экс-министр выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия.

По материалам дела, в Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает прибыль от добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, в 2024 году экс-министр и гендиректор подконтрольного холдинга включили в его состав захваченную рашистами местную шахту "Белореченская".

Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче высокоценного антрацита.

Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" на аренду шахты с последующим ее выкупом.

Также в "условия договора" входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий.

После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты.

Чтобы получить соответствующее "разрешение", Клименко задействовал личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.

Большую часть полученных прибылей вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью причинения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации РФ) - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

Контекст

Александр Клименко был министром доходов и сборов Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. Он является бывшим предпринимателем и пророссийским политиком, представителем "Семьи Януковича". Сейчас он находится в розыске украинских спецслужб.