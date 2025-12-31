$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 21982 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 21005 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 19226 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 20357 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 17071 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 16235 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 22530 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 32335 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21966 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Польша обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать распространение в TikTok контента, созданного ИИ, который призывает к выходу страны из ЕС. В правительстве заявили, что эти материалы являются скоординированной дезинформационной кампанией и угрожают демократическим процессам.

Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС

Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой расследовать появление в соцсети TikTok контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), с призывами к выходу Польши из ЕС. Об этом в письме в Еврокомиссию сообщил заместитель министра цифровизации страны Дариуш Штандерский, информирует УНН.

Детали

Он призвал комиссию "принять надзорные меры и начать производство в отношении платформы TikTok в связи с массовым распространением контента, созданного ИИ, который призывает к выходу Польши из Европейского Союза". По его словам, эти материалы публикуются в польскоязычной части платформы и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании.

Этот контент представляет угрозу для общественного порядка, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе. Характер нарративов, способ их распространения и использование синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет обязанности, возложенные на нее как на очень крупную интернет-платформу

- говорится в письме.

Указывается, что в сгенерированных ИИ видео молодые женщины делают заявления в поддержку выхода Польши из ЕС или повторяют другие ультраправые месседжи, часто ссылаясь на национализм, критикуя миграционную политику или атакуя действующее правительство.

Напомним

В польском информационном пространстве разворачивается скоординированная антиукраинская кампания. В соцсетях распространяют сгенерированный ИИ контент, дискредитирующий украинцев и разжигающий вражду с поляками.

В TikTok распространяется волна фейковых ИИ-видео о «сдаче в плен» украинских военных – ЦПД04.11.25, 18:47 • 4513 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
ТикТок
Европейская комиссия
Европейский Союз
Польша