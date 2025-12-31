Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС

Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой расследовать появление в соцсети TikTok контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), с призывами к выходу Польши из ЕС. Об этом в письме в Еврокомиссию сообщил заместитель министра цифровизации страны Дариуш Штандерский, информирует УНН.

Он призвал комиссию "принять надзорные меры и начать производство в отношении платформы TikTok в связи с массовым распространением контента, созданного ИИ, который призывает к выходу Польши из Европейского Союза". По его словам, эти материалы публикуются в польскоязычной части платформы и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании.

Этот контент представляет угрозу для общественного порядка, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе. Характер нарративов, способ их распространения и использование синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет обязанности, возложенные на нее как на очень крупную интернет-платформу