У польському TikTok поширюють антиукраїнські ролики, згенеровані ШІ - ЦПД

$42.220.15
49.650.10
ukenru
12:27 • 438 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 3444 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 7172 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 13481 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 15746 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 21632 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22589 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29757 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30230 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23123 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
74%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 11335 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 5910 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 12379 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 10322 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 5608 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 5754 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 10418 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 13481 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 44187 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 44604 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Туск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігівська область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23722 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 36885 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45084 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55651 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165615 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

У польському TikTok поширюють антиукраїнські ролики, згенеровані ШІ - ЦПД

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У польському інформаційному просторі розгортається скоординована антиукраїнська кампанія. У соцмережах поширюють згенерований ШІ контент, що дискредитує українців та розпалює ворожнечу з поляками.

У польському TikTok поширюють антиукраїнські ролики, згенеровані ШІ - ЦПД

У польському інформаційному просторі набирає обертів скоординована антиукраїнська кампанія, у межах якої в соцмережах масово поширюють згенерований штучним інтелектом контент, замаскований під гумористичні відео та спрямований на дискредитацію українців і розпалювання ворожнечі з поляками. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

У TikTok масово поширюються відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту та замасковані під "гумористичний контент". У роликах українців у Польщі цілеспрямовано висміюють, формуючи образ жадібних, неосвічених людей, які нібито "грабують" поляків

- йдеться у повідомленні.

Небезпека використання подібного "гумористичного" ШІ-контенту полягає в тому, що користувачам соцмереж складніше ідентифікувати його як пропаганду. Центр неодноразово фіксував  подібні кампанії, коли згенерований "гумористичний" контент використовувався для нав’язування вигідних рф наративів та дестабілізації суспільних настроїв.

Поточна кампанія в Польщі має мету — посварити українців і поляків, дискредитувати українських біженців і знизити рівень громадської підтримки України. Ця хвиля збігається із загальною активізацією поширення антиукраїнських меседжів у польськомовному сегменті соцмереж

- йдеться у повідомленні.

Майже половина поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни 24.09.25, 04:56 • 7275 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
російська пропаганда
Соціальна мережа
Україна
Польща