У польському TikTok поширюють антиукраїнські ролики, згенеровані ШІ - ЦПД

У польському інформаційному просторі набирає обертів скоординована антиукраїнська кампанія, у межах якої в соцмережах масово поширюють згенерований штучним інтелектом контент, замаскований під гумористичні відео та спрямований на дискредитацію українців і розпалювання ворожнечі з поляками. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

У TikTok масово поширюються відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту та замасковані під "гумористичний контент". У роликах українців у Польщі цілеспрямовано висміюють, формуючи образ жадібних, неосвічених людей, які нібито "грабують" поляків - йдеться у повідомленні.

Небезпека використання подібного "гумористичного" ШІ-контенту полягає в тому, що користувачам соцмереж складніше ідентифікувати його як пропаганду. Центр неодноразово фіксував подібні кампанії, коли згенерований "гумористичний" контент використовувався для нав’язування вигідних рф наративів та дестабілізації суспільних настроїв.

Поточна кампанія в Польщі має мету — посварити українців і поляків, дискредитувати українських біженців і знизити рівень громадської підтримки України. Ця хвиля збігається із загальною активізацією поширення антиукраїнських меседжів у польськомовному сегменті соцмереж - йдеться у повідомленні.

